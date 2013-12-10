Такая вот школьная жизнь

Напомним, «Уроки гармонии» произвели ошеломляющий эффект на Берлинале. По словам киноведа Гульнары Абикеевой, никто не ожидал из Казахстана такой смелой, жесткой, психологически напряженной картины, хотя в конкурсе принимали участие фильмы таких именитых режиссеров, как Гас Ван Сент, Стивен Содерберг, Данис Танович, Джафар Панахи, Бруно Дюмон и другие.

В картине показана школьная жизнь где-то в провинциальном Казахстане. Все, как везде: мальчики-подростки влюбляются в девочек, подшучивают друг над другом, ходят на уроки, иногда дерутся. Но это только на первый взгляд. Дальше начинается жестокая школа выживания, где нет и намека на юношескую романтику. Кто старше и сильнее, тот отбирает деньги у младшего и слабого. Нет денег – будешь бит. А ведь школа – хорошая! С добрыми и умными учителями, с уроками физики, химии, НВП. Здесь даже о Махатме Ганди рассказывают. Только ни родители, ни учителя ничего не знают о внутренней жизни подростков, о побоях и поборах. Или не хотят знать, но это остается за кадром. Это ведь так удобно, когда ребенок не жалуется, а то, что сын пришел домой в чужих кроссовках, так, может быть, он просто обменял их на свои старые туфли.

Тринадцатилетнему Аслану, которого воспитывает ажека, неоткуда ждать помощи. Когда на медосмотре ему сказали, что он, возможно, болен, то мальчик начинает тщательно мыться и закаляться. Услышав по телевизору, что тараканы – разносчики инфекций, борется с ними – казнит их на электрическом стуле. В школе он сталкивается со злом по имени Болат, собирающим «грев» для тех, кто находится в местах не столь отдаленных. Одноклассника Аслана Болат изо дня в день избивает так, что тот оказывается в больнице с угрозой ампутации ноги. И юный Робин Гуд решает в одиночку остановить Болата – убивает его из самодельного обреза. Оказавшись вместе с другом в СИЗО (они оба основные подозреваемые), он того тоже убивает, догадавшись, что тот под давлением – физическим и психологическим – готов подписать любую бумагу против него.

И все же фильм не только о борьбе со злом. Он – о хорошо выстроенной системе. За Болатом стоят «старшаки». Его время от времени навещает некий парень Чокан, который прикрываясь именем Бога, призывает мальчишек к милосердию к тем, кто сидит в тюрьме и т. д. Получается, что школа в этой системе – только основание пирамиды.

В полиции мы тоже видим побои. Только взрослые дяди бьют уже профессионально, с применением пыток, за 48 часов им надо выбить из подозреваемых признание.

Итак, Болат убит, «старшаки» арестованы, но система осталась, поборы продолжаются: на место убитого приходит другой подросток – смотрящий за школой.

Порой просто тяжело смотреть на экран, где в подробностях показывают, как режут барана, избивают людей, «казнят» тараканов, одна ящерица поедает другую, но сделано это сознательно. Только так, считает Гульнара Абикеева, можно зацепить современного зрителя, который уже привык к страшным новостям и его давно уже не пронять никакими словами…

– Нас пронять можно только на уровне физиологии, – говорит она.

Еще можно добавить, что этот фильм своей ошеломляющей правдивостью чем-то напоминает картину «Конечная остановка» Серика Апрымова, где никак не можешь избавиться от впечатления, что скрытой камерой снимали кусочек нашей жизни. Здесь тоже наша жизнь, но все же это разные картины. И не только по времени. «Конечная остановка» – это только наш казахский аул, а «Уроки гармонии» – вненациональная картина со знаком плюс: то, что показано там, можно увидеть в любой школе – казахстанская она, американская или российская. И, видимо, поэтому картину так восторженно принимают во всем мире. Жаль, что свой, казахстанский, зритель увидел ее позже всех.

«Российская газета» написала про «Уроки гармонии»: «Несомненные достоинства работы молодого режиссера – его умение работать с подростками-непрофессионалами, его внимательность к деталям, способность выстроить из этих деталей главную тему фильма». Хотелось бы добавить к этому: где бы ни находились герои – в комнате, в классе, в тюремной камере – кругом чувствуется большое пространство, открытость. Человек как бы находится в микрокосме. Это комплимент оператору – Азиз Жамбакиев совсем не случайно получил за свою работу «Серебряного медведя». А Эмир Байгазин, режиссер картины, он же автор сценария, показал кусочек жизни, которую, судя по всему, прошел и сам. Поэтому хочется верить, что это не последняя его удача в кино, «выстрелит» и следующая работа – находящийся в запуске фильм «Раненый ангел: светлые каникулы».

Галия ШИМЫРБАЕВА, Алматы