​Такие простые истины

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Елена БРУСИЛОВСКАЯ

– Вот в... (последовало название нескольких государств) граждане только свою страну любят. Считаю, что они патриоты. Ведь нас как учили: патриотизм – это любовь к своей стране. Разве не прав? – говорил один из них, оглядываясь в поиске поддержки к друзьям...

Этого парнишку, видимо, учили в школе, да не доучили, иначе он бы понимал ту грань, что отделяет патриотизм от национализма. А ведь между этими понятиями дистанция огромного размера, несмотря на то, что оба они, казалось бы, основаны на одном – любви к своей стране и своему народу. Но в отличие от патриотизма национализм базируется еще и на ненависти ко всем другим народам. Вот в чем его опасность.

Ненависть, вражда народов ни к чему хорошему не приводят. И история знает этому тьму примеров. Та же Вторая мировая война, например, была развязана Гитлером не только потому, что ему хотелось покорить весь мир, но и потому, что им двигала националистическая идея – поделить всех людей на «чистых» и «нечистых». «Чистые» – это истинные арийцы, все остальные – недочеловеки, удел которых рабский труд либо физическое уничтожение. Мир помнит дымящиеся трубы концлагерей, в которых сгинули миллионы людей разных национальностей. Поэтому человечество выступает против национализма как одного из самых страшных зол. Кстати сказать, национализм подпитывает и терроризм, также замешанный на ненависти к другим нациям и религиям.

Только дружба народов, интернационализм могут стать тем катализатором, который вытащит планету из состояния вражды, в том числе и этнической, в котором она сейчас пребывает. Так считает и народный писатель Казахстана Олжас Сулейменов.

– Я считаю, интернационализм должен стать национальной идеей каждого государства, только тогда это государство сохранится, – сказал он мне в одной из бесед с ним. – И сегодня мы видим – там, где национальной идеей становится национализм, государство разваливается. Но этого можно избежать, а Казахстану проще всего избежать, потому что у нас десятилетиями, а может, и веками складывалось вот такое интернациональное, дружественное отношение друг к другу народов, которые издавна жили в казахских степях. Чтобы укрепить единство, необходимо постоянно вырабатывать культуру сосуществования с другими этносами внутри государства. Сотрудничество, соперничество культур (в хорошем смысле этого слова) способствует развитию. Режим постоянного соревнования делает народ, как сейчас говорят, конкурентоспособным. Когда-то еще в 1963 году в своей книге «Солнечные ночи» я написал: «Я – патриот каждого обиженного народа. Мое кредо – возвысить степь, не унижая горы». Продолжаю этому следовать.

Патриотизм – это и способность гордиться не только собственными национальными традициями, но и национальными традициями других народов, относиться к ним с той же бережностью, с какой относишься к собственным, видеть их красоту, вникать в те чувства, которые испытывают представители иных этносов к своей истории, к своему укладу жизни и к своему родному языку – без этого не может быть дружбы народов.

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