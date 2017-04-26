​Такие разные дебюты

Первый номер нашего национального рейтинга Михаил Кукушкин в Hungarian Open (Будапешт, Венгрия) проиграл итальянцу Паоло Лоренци – 4:6, 5:7. Александр Бублик на старте Francavilla Challenger в Италии встретился с Жереми Яном из Германии и одержал победу – 7:6, 6:3. А Андрей Голубев в мужском парном разряде вышел на корт вместе с россиянином Михаилом Елгиным – их дебют против хорватов Марина и Томислава Дра­ганья оказался неудачным – 3:6, 3:6.

Хороший матч в первом круге китайского турнира Anning Challenger провели между собой наша Зарина Дияс и Варатчая Вонгтеангчай из Таиланда. Дальше прошла алматинка, выигравшая со счетом 6:2, 7:5. И наконец, в Аньнине Александр Недовесов играл с итальянцем Томасом Фабиано. В двух первых сетах счет был равным – 6:2, 2:6, и на этом месте матч был прерван из-за ухудшившихся погодных условий. А на следующий день в решающем сете с тем же счетом – 6:2 победу одержал Фабиано.