​Такова наша позиция!

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Татьяна ЕВСЕЕВА

Миллионы казахстанцев проявили свою гражданскую позицию и пришли на избирательные участки страны. Значительную их часть составляет молодежь. О том, как молодое поколение оценивает результаты выборов, на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК рассказал руководитель штаба молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел» Астаны Мерей Шаменов. Он от имени бойцов отрядов «Жасыл ел» поздравил Президента Нурсултана­ Назарбаева, всех казахстанцев с побе­дой партии «Нур Отан», одержанной в конкурентной борьбе, и как председатель избирательного участка № 24 Астаны заверил, что выборы прошли прозрачно, в соответствии с казахстанским и международным законодательством.

– Были созданы все условия для свободного волеизъявления – как для голосовавших, так и для наблюдателей, – отметил М. Шаменов. – Во время голосования не было зафиксировано ни одного нарушения, количество бюллетеней на участке совпало с количеством голосовавших. Что отрадно, была замечена высокая активность студенческой молодежи.

Спикер также пожелал плодотворной работы всем партиям, прошедшим в Парламент, призвав их оправдать доверие избирателей, отдавших за них голос.

Свою точку зрения о предварительных итогах выборов высказали на площадке СЦК и представители общественных организаций. В их числе руководитель Союза ветеранов Афганистана и локальных войн Рес­публики Казахстан – организации, объединяющей более 22 тыс. человек, Шарипбай Утегенов.

– От имени ветеранов поздравляю Главу государства, партию «Нур Отан» с убедительной победой на прошедших выборах в главный законодательный орган страны, – сказал Ш. Утегенов. – Несмотря на глобальные экономические вызовы наш Президент в очередной раз выведет страну из кризиса, и мы также с уверенностью будем смотреть в наше будущее.

У Ш. Утегенова нет сомнений в том, что новый депутатский корпус внесет вклад в развитие парламентаризма в нашем государстве и продолжит реа­лизацию Пяти институциональных реформ, обозначенных Лидером нации.

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