​Такой камбэк и... проигрыш

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Аскар Бейсенбаев

Практически в каждой игре клубу из Астаны приходится менять вратарей по ходу встречи. Не стал исключением и поединок против омского «Авангарда», пожаловавшего в нашу столицу из подмосковья – сейчас клуб вынужденно базируется в Балашихе из-за проблем со своим дворцом.

Встречу с «ястребами» в наших воротах начинал чешский голкипер Доминик Граховина, который уже к 19-й минуте пропустил 3 шайбы. После этого тренерский штаб «барсов» решил выпус­тить на площадку вратаря сборной Казахстана Сергея Кудрявцева, и этот ход оказался очень полезным.

Во втором периоде казахстанский клуб смог изменить игру в лучшую сторону, и на 35-й минуте форвард сборной Швеции Андре Петерссон отыграл первую шайбу. Его почин за 9 секунд до сирены смог поддержать наш капитан Брэндон Боченски, который сократил разрыв до минимума – 2:3.

Сравнять же счет уже в третьей двадцатиминутке смог нападающий астанинцев Роман Старченко, который, проведя на 51-й минуте еще одну результативную атаку, еще и стал на время (надеемся, что это перейдет на постоянную основу) лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. На счету 32-летнего казахстанского форварда теперь 7 голов и 3 результативные передачи в 7 матчах. Свершив невероятный камбэк (ситуация, когда одна из команд, проигрывая с крупным счетом, сравнивает счет, а порой даже и выигрывает), «Барыс» вполне мог и добиться победы в основное время, но элементарно не хватило времени. Дополнительная пятиминутка также завершилась ничьей, а вот в серии буллитов точнее оказались россияне – 4:3.

В это же время продолжает выправлять свое положение в Высшей хоккейной лиге карагандинская «Сарыарка». В очередном туре «беркуты» принимали на своей площадке ижевскую «Ижсталь» и добились победы со счетом – 3:1. Вторая победа в сезоне поз­волила подняться клубу и Центрального Казахстана на 20-е место.

А вот кого можно похвалить, так это усть-каменогорское «Торпедо». В этот раз соперниками восточноказахстанцев стали хоккеисты из пермского «Молота-Прикамье». Наши соотечественники у себя дома добились нелегкой победы со счетом 3:2 и в турнирной таблице располагаются на 4-м месте. Причем уступают тольяттинской «Ладе» (которая идет на 1-м месте) лишь по дополнительным показателям – и у россиян, и у казахстанцев сейчас по 8 набранных очков.

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