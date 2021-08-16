Такой кредит не навредит

Очередная встреча руководства регионального филиала АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» с представителями средств массовой информации наглядно продемонстрировала, что и в условиях вынужденных карантинных ограничений кызылординский бизнес не спасовал перед трудностями, проявляет активность в возобновлении экономической деятельности, расширении и создании новых производств и объектов.

Данная тенденция, например, легко прослеживается по значительно возросшему интересу к финансовым инструментам государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2025», которые позволяют привлекать доступные кредитные средства для пополнения оборотных средств, приобретать сырье и оборудование, проводить модернизацию и строиться.

За первое полугодие 2021 года поддержку государства через фонд «Даму» в виде субсидирования процентной ставки по займам в регионе уже получили 1 036 проектов на сумму 12,9 млрд тенге, а гарантии, решающие проблему нехватки залогового имущества, – 779 проектов стоимостью 9,93 млрд тенге.

В этот же день фонд «Даму» организовал и пресс-тур, позволивший сквозь сухие цифры роста поддержанных проектов, увидеть непосредственно и ряд успешно действующих предпринимательских объектов.

Первым в списке посещений оказался производственный комплекс ПТ «Абзал и К». Компания, занявшаяся в свое время продажей риса, выросла не только в его крупнейшего производителя и экспортера, но и развила многие другие направления, превратившись в многопрофильное предприятие. В своем развитии ПТ «Абзал и К» с 2011 года полагается на инструменты госпрограммы «Дорожная карта бизнеса». Вот и очередной проект – производственная линия питьевой воды под торговой маркой «Safia» в 2017 году получил в фонде «Даму» путевку в жизнь. Фонд счел возможным в 2 раза снизить процентную ставку по многомиллионному кредиту.

По словам руководителей предприятия, такая поддержка помогла не только обеспечить на высоком уровне качество воды, но и ее доступную цену. А благодаря пополнению оборотных средств был налажен выпуск емкостей различной вместимости от 0,5 до 7 литров.

В предвкушении позитивных перемен встретили нас и в ИП «Алменов», где в 2014 году под маркой «Keremet-ET» наладили изготовление мясных полу­фабрикатов.

В 2019 году фонд «Даму» поддержал проект предпринимателя по строительству нового цеха, а в текущем – по пополнению оборотных средств. Достижений хватает. Программа «Дорожная карта бизнеса-2025» помог­ла расширить ассортимент до 9 видов продукции, а поставки теперь налажены в 1 000 торговых точек, есть и свои складские помещения, современное специа­лизированное оборудование. Скоро состоится переезд в новый производственный комплекс, в котором будут открыты и новые вакансии – продукция востребована.

В хорошем настроении пребывают и педагоги частной школы Orda School, построенной в 2019 году на левобережье Сырдарьи с привлечением льготного кредита. Здесь тоже есть чему порадоваться. Образовательное учреждение с математическим уклоном и углубленным изучением английского языка оказалось весьма популярным. В минувшем учебном году его посещали 850 школьников – учащихся 1–6-х классов. При этом родители только сотни детей отказались от дополнительных услуг, в рамках которых дети вторую половину дня тоже проводят в школе, делая домашнее задание, занимаясь в спортивных секциях и кружках.

Но особую привлекательность школе обеспечивает углубленное изучение языков, причем классы, и без того укомплектованные по 15 учащихся, делят на 2 группы. Так русскоязычным школьникам легче осваивать государственный язык, а носителям казахского языка, соответственно, русский…

Высокий спрос на места в Orda School вновь привел учредителей частного образовательного учреждения в фонд «Даму», в котором в рамках «Дорожной карты бизнеса-2025» сочли необходимым поддержать проект строительства нового корпуса, который распахнет свои двери в День знаний. Контингент частной школы в новом учебном году составит уже 1 200 учащихся.