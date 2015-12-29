​Такой «сундук» сродни музею

Торжественная передача необычного подарка состоялась в рамках республиканской акции «Времен связующая нить», посвященной 550-летию Казахского ханства и прошедшей при поддержке Министерства культуры и спорта и акима Акмолинской области.

«Сундуком» музейщики назвали бесценное собрание раритетов, которое поражает богатством своего содержания. В нем, как в капсуле времени, хранится фотовидеоальбом, рассказывающий на казахском, русском и английском языках о музейных экспонатах, историческая ценность которых с годами только возрастает. Закономерный интерес вызывают и фильмы о становлении государственности, о легендарных личностях нашей страны. «Сундук» предлагает вниманию посетителей и киноленты, снятые в музеях Акмолинской области. Так, в картине, посвященной Ильясу Есенберлину, можно увидеть его подлинные рукописи и печатную машинку, которые сейчас хранятся в музее писателя в Атбасаре, познавательны картины об Абылай-хане, Акане-серэ, Богенбай-батыре.

Максимально полно собиратели «сундука» постарались представить бесценные раритеты, хранящиеся в музеях не только Акмолинской, но и всех других областей страны. В своих недрах этот «хранитель», естественно, все вместить не мог, но вот на фотографиях – вполне. И посмот­реть есть на что! Это и кольчуга батыра XVII–XVIII веков весом 36 кг, трон Абылай-хана, шлем Богенбай-батыра, ковер Саккулак-бия, адалбакан, принадлежавший Акану-серэ. О многом могут также рассказать боевой топорик, секира, боевой барабан, мужской пояс 1884 года, литой сакский шлем VII-VI вв. до н. э., томага – наглазник для беркута, шлем активного участника борьбы с джунгарами Айтбай-батыра, сабля Бухарбай-батыра... Удивительного в «сундуке» столько, что даже перечисление займет не один час. Лучше все увидеть своими глазами.

Разглядывать на фотографии, например, женский головной убор бокка XIII–XIV веков, бронзовое зеркало, кресло Идриса-ходжи, конечно, занимательно, но не менее интересна и выставка экспонатов из фондов Акмолинского областного историко-краеведческого музея, Музея литературы и искусства, Музея истории города Кокшетау.