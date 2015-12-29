​Такой «сундук» сродни музею

Свежий выпуск
525
Валентина ФИРОНОВА

Торжественная передача необычного подарка состоялась в рамках республиканской акции «Времен связующая нить», посвященной 550-летию Казахского ханства и прошедшей при поддержке Министерства культуры и спорта и акима Акмолинской области.

«Сундуком» музейщики назвали бесценное собрание раритетов, которое поражает богатством своего содержания. В нем, как в капсуле времени, хранится фотовидеоальбом, рассказывающий на казахском, русском и английском языках о музейных экспонатах, историческая ценность которых с годами только возрастает. Закономерный интерес вызывают и фильмы о становлении государственности, о легендарных личностях нашей страны. «Сундук» предлагает вниманию посетителей и киноленты, снятые в музеях Акмолинской области. Так, в картине, посвященной Ильясу Есенберлину, можно увидеть его подлинные рукописи и печатную машинку, которые сейчас хранятся в музее писателя в Атбасаре, познавательны картины об Абылай-хане, Акане-серэ, Богенбай-батыре.

Максимально полно собиратели «сундука» постарались представить бесценные раритеты, хранящиеся в музеях не только Акмолинской, но и всех других областей страны. В своих недрах этот «хранитель», естественно, все вместить не мог, но вот на фотографиях – вполне. И посмот­реть есть на что! Это и кольчуга батыра XVII–XVIII веков весом 36 кг, трон Абылай-хана, шлем Богенбай-батыра, ковер Саккулак-бия, адалбакан, принадлежавший Акану-серэ. О многом могут также рассказать боевой топорик, секира, боевой барабан, мужской пояс 1884 года, литой сакский шлем VII-VI вв. до н. э., томага – наглазник для беркута, шлем активного участника борьбы с джунгарами Айтбай-батыра, сабля Бухарбай-батыра... Удивительного в «сундуке» столько, что даже перечисление займет не один час. Лучше все увидеть своими глазами.

Разглядывать на фотографии, например, женский головной убор бокка XIII–XIV веков, бронзовое зеркало, кресло Идриса-ходжи, конечно, занимательно, но не менее интересна и выставка экспонатов из фондов Акмолинского областного историко-краеведческого музея, Музея литературы и искусства, Музея истории города Кокшетау.

Популярное

Все
Напал на школьницу
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Медсестры с автоматами
3D-мечты сбываются
Закончен процесс по громкому делу о стрельбе в баре, в результате которой погиб мужчина
Иглофильтр против дренажного коллапса
Газовый злоумышленник
Предотвратить негативные последствия
Жизнь дала трещину
Из кухни – в музей
Что в имени твоем?
Трудное «лечение» ветеринарии
Готовность к совместным проектам
Особая миссия
За укрепление единства и согласия
Временные бесплатные места для уличных торговцев предоставят на рынках административного центра Алматинской области – города Конаева
Ориентация – север
Бизнесменом может быть даже школьник
Воспитательный аспект
Когда потекут молочные реки?
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Казахстанская Коко Шанель
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
Работать на земле дано не каждому
Касым-Жомарт Токаев прибыл на переговоры с Джорджей Мелони
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Токаев угостил гендиректора FAO алматинским апортом
Касым-Жомарт Токаев посетил музеи Ватикана
Перспективы глобальны, как и проблемы
Вертолет МЧС привлекли к поискам пропавших рыбаков в Жамбылской области
Глава спортивного ведомства страны отметил снижение результатов национальной сборной
Проблемы общества – основа нормотворческой деятельности
Два человека погибли в ДТП на трассе области Абай
Первый турецкий космонавт отправится на МКС
Касым-Жомарт Токаев побеседовал с Папой Римским Франциском
Личные вещи Уинстона Черчилля выставили на торги в Нью-Йорке
Мастерица из Семея воплотила в жизнь проект по вязанию веселой азбуки
Деньги для больших дел
Работа особого режима
Угроза обвала сохраняется на шахте «Майкаинзолото»
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
Заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в правительстве
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
Роналду признан лучшим бомбардиром мира-2023
Димаш Кудайберген в новогоднюю ночь выступит для китайских телезрителей
Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта

Читайте также

Когда потекут молочные реки?
Ориентация – север
Предотвратить негативные последствия
Готовность к совместным проектам

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]