​Такой волейбол нам не нужен! И футбол, кстати, тоже

Власти Алматинской области уделяют особое внимание развитию спорта. В регионе построены десятки современных стадионов и спортивных комплексов, работают ДЮСШ и школы олимпийского резерва, профессиональные футбольный, волейбольный, баскетбольный, регбийный клубы. Есть команды по велоспорту, гандболу, хоккею на траве, сборные по боксу, борьбе, восточным единоборствам. Акимат своевременно выделяет необходимые средства на укреп­ление материально-технической базы спортивных учреждений, к примеру, в нынешнем году на эти цели направлено 6 млрд тенге.

Но, несмотря на существенную поддержку со стороны государства, футбольный и волейбольный клубы «Жетысу» не дают ожидае-мых результатов. Разобраться в причинах их неэффективной работы решил аким области Амандык Баталов, проведя специальное совещание с руководством и тренерским составом одноименных команд. Поводом для встречи стало нарастающее недовольство болельщиков и общественности низкими результатами ведущих профессио­нальных клубов региона.

К примеру, женская волейбольная команда «Жетысу» (семикратный чемпион республики, входит в 20 лучших клубов мира) в прошлом году заняла второе место, а нынче удостоилась лишь третьей позиции в чемпионате страны, пропустив вперед «Алтай» из Усть-Каменогорска и павлодарский «Иртыш-Казхром». Как объяснить такой спад? Ведь на развитие профессионального клуба в нынешнем году выделено более 300 млн тенге. Но недос­татки в формировании нового состава команды, слабость тренировочного процесса и отсутствие строгих требований со стороны руководства повлекли за собой снижение уровня игры.

В ходе встречи сообщалось, что главным тренером клуба вновь назначен известный спортивный деятель Вячеслав Шапран, который по совместительству работает главным тренером национальной сборной. Это назначение согласовано с руководством Республиканской федерации волейбола.

– Костяк женской сборной Казахстана должны составлять игроки «Жетысу», – отметил Амандык Баталов, в прошлом сам волейболист, мастер спорта и вице-президент Национальной федерации волейбола. – Поэтому предстоит усиленно работать и вернуть былые высокие позиции. Необходимо пересмотреть тренерский состав, тактику игры, и уже в следующем году команда вновь должна стать чемпионом.

Что касается ФК «Жетысу», потерпевшего неудачу в прошлом сезоне и выбывшего из Премьер-лиги, то на его развитие из областного бюджета нынче выделено 1,6 млрд тенге. Как напомнил на встрече заместитель акима области Серик Турдалиев, в прошлом году клуб стал фигурантом коррупционного скандала, весь его руководящий сос­тав был отправлен в отставку. Хищений выявили на сумму 1,2 млрд тенге, виновные наказаны по закону. Кроме того, немалые средства были потрачены на выплату долгов, штрафов ФИФА и судебных издержек. Все это стало причиной низких спортивных результатов.

Сообщив о назначении новым руководителем ФК «Жетысу» Серика Муканова, аким области поручил ему прежде всего соблюдать финансовую дисциплину, сделать качественный подбор игроков и улучшить тренировочный процесс. Перед клубом поставлена задача вернуться в Премьер-лигу, а в следующем году занимать в турнирной таб­лице верхние строчки.