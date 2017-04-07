​Такой волейбол нам не нужен! И футбол, кстати, тоже

Свежий выпуск
Асет Калымов

Власти Алматинской области уделяют особое внимание развитию спорта. В регионе построены десятки современных стадионов и спортивных комплексов, работают ДЮСШ и школы олимпийского резерва, профессиональные футбольный, волейбольный, баскетбольный, регбийный клубы. Есть команды по велоспорту, гандболу, хоккею на траве, сборные по боксу, борьбе, восточным единоборствам. Акимат своевременно выделяет необходимые средства на укреп­ление материально-технической базы спортивных учреждений, к примеру, в нынешнем году на эти цели направлено 6 млрд тенге.

Но, несмотря на существенную поддержку со стороны государства, футбольный и волейбольный клубы «Жетысу» не дают ожидае-мых результатов. Разобраться в причинах их неэффективной работы решил аким области Амандык Баталов, проведя специальное совещание с руководством и тренерским составом одноименных команд. Поводом для встречи стало нарастающее недовольство болельщиков и общественности низкими результатами ведущих профессио­нальных клубов региона.

К примеру, женская волейбольная команда «Жетысу» (семикратный чемпион республики, входит в 20 лучших клубов мира) в прошлом году заняла второе место, а нынче удостоилась лишь третьей позиции в чемпионате страны, пропустив вперед «Алтай» из Усть-Каменогорска и павлодарский «Иртыш-Казхром». Как объяснить такой спад? Ведь на развитие профессионального клуба в нынешнем году выделено более 300 млн тенге. Но недос­татки в формировании нового состава команды, слабость тренировочного процесса и отсутствие строгих требований со стороны руководства повлекли за собой снижение уровня игры.

В ходе встречи сообщалось, что главным тренером клуба вновь назначен известный спортивный деятель Вячеслав Шапран, который по совместительству работает главным тренером национальной сборной. Это назначение согласовано с руководством Республиканской федерации волейбола.

– Костяк женской сборной Казахстана должны составлять игроки «Жетысу», – отметил Амандык Баталов, в прошлом сам волейболист, мастер спорта и вице-президент Национальной федерации волейбола. – Поэтому предстоит усиленно работать и вернуть былые высокие позиции. Необходимо пересмотреть тренерский состав, тактику игры, и уже в следующем году команда вновь должна стать чемпионом.

Что касается ФК «Жетысу», потерпевшего неудачу в прошлом сезоне и выбывшего из Премьер-лиги, то на его развитие из областного бюджета нынче выделено 1,6 млрд тенге. Как напомнил на встрече заместитель акима области Серик Турдалиев, в прошлом году клуб стал фигурантом коррупционного скандала, весь его руководящий сос­тав был отправлен в отставку. Хищений выявили на сумму 1,2 млрд тенге, виновные наказаны по закону. Кроме того, немалые средства были потрачены на выплату долгов, штрафов ФИФА и судебных издержек. Все это стало причиной низких спортивных результатов.

Сообщив о назначении новым руководителем ФК «Жетысу» Серика Муканова, аким области поручил ему прежде всего соблюдать финансовую дисциплину, сделать качественный подбор игроков и улучшить тренировочный процесс. Перед клубом поставлена задача вернуться в Премьер-лигу, а в следующем году занимать в турнирной таб­лице верхние строчки. 

Популярное

Все
16 декабря в Семее у памятника Кайрату Рыскулбекову собрались участники исторического Желтоксана, представители интеллигенции и молодежь
В Восточном Казахстане недро­пользователи «сэкономили» больше полумиллиарда тенге, предназначенных на развитие местных территорий
Услышать, прикоснуться, прочитать на ощупь – такие возможности дарит своим посетителям с особыми образовательными потребностями Национальный музей РК
Несколько малышей с редким неврологическим заболеванием впервые получили для лечения дорогостоящие лекарства
Неделима и неприкосновенна
Получите: вам – марихуана
Паралимпийцам из Жанаозена не дают заниматься в новом спорткомплексе
В школах Астаны прошла неделя, посвященная памяти и историческому значению национально-освободительного движения «Алаш»
Конституционный контроль: история и современность
Ключевой партнер Жетысу
Славная песня батыру
Чтобы восстановить пациента
Чему научит банда умных?
«Бронза» мира – у хорватов
Интеллектуальная байга
Меморандумы на общую сумму свыше 700 млрд тенге подписаны в ходе форума «Туған жерге тағзым» в Алматинской области
​​​​​​​Бюджет на вырост
Дорогу молодым!
Подвиг капитана
Красота внутри
У акимов станет больше заместителей
Названы самые загрязненные города Казахстана
Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
Глава Мажилиса: Пакистан – важный партнер Казахстана в Южной Азии
Около тысячи пассажиров сняли с поездов в Казахстане
Общество ждет справедливых и безотлагательных мер: Токаев о работе "АрселорМиттал Темиртау"
Когда микрокредиты для бизнеса начнут выдавать сельчанам, рассказали в МСХ
Токаев попросил Смаилова искренне ответить на вопрос: Можно ли вступить в Новый год с этим Правительством
История движения «Алаш» в условиях закономерного интереса казахстанского общества к своему прошлому и поисков национальной идентичности заняла важное место в коллективной исторической памяти
"Дерево мира" презентовали в Астане
Чем бы ни занимался, что бы ни делал Ахмет Байтурсынулы в годы своей творческой зрелости, он был в первую очередь и прежде всего поэтом, а потом уже общест­венным деятелем и ученым
Токаев принял главу индийского мультинационального конгломерата
"Такого разговора не было" – глава Минэнерго о создании газового союза между Казахстаном, Россией и Узбекистаном
Кульгинов ответил на вопрос, сколько денег тратит его семья на продукты
Токаев рекомендовал чиновникам не увлекаться путешествиями в виртуальном мире
Когда начнется легализация иностранных автомобилей в Казахстане
Как Правительство будет снижать износ электро-, тепло- и инженерных сетей, рассказал премьер
Ряд торжественных мероприятий к 90-летию со дня рождения выдающегося государственного и общественного деятеля, писателя и поэта Какимбека Салыкова прошел в Алматы
Токаев поздравил теннисиста Алана Курмангалиева: Трудись, борись и побеждай
Эта ситуация продемонстрировала безответственное отношение к отопительному сезону – Токаев о ЧП в Экибастузе
Закон Республики Казахстан
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)
Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева
Криминальный "авторитет" и лидер ОПГ – крупные задержания прошли в Астане (видео)
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Токаев и Эрдоган поговорили по телефону
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Сенат требует принять меры в отношении не поддерживающих казахстанские товары супермаркетов
Эмомали Рахмон поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах
Казахстан и ОАЭ будут взаимно защищать и поощрять инвестиции

Читайте также

Свежий выпуск
Славная песня батыру
Свежий выпуск
Дорогу молодым!
Свежий выпуск
Красота внутри
Свежий выпуск
Получите: вам – марихуана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]