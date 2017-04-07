​Такой волейбол нам не нужен! И футбол, кстати, тоже

Власти Алматинской области уделяют особое внимание развитию спорта. В регионе построены десятки современных стадионов и спортивных комплексов, работают ДЮСШ и школы олимпийского резерва, профессиональные футбольный, волейбольный, баскетбольный, регбийный клубы. Есть команды по велоспорту, гандболу, хоккею на траве, сборные по боксу, борьбе, восточным единоборствам. Акимат своевременно выделяет необходимые средства на укрепление материально-технической базы спортивных учреждений, к примеру, в нынешнем году на эти цели направлено 6 млрд тенге.
Но, несмотря на существенную поддержку со стороны государства, футбольный и волейбольный клубы «Жетысу» не дают ожидае-мых результатов. Разобраться в причинах их неэффективной работы решил аким области Амандык Баталов, проведя специальное совещание с руководством и тренерским составом одноименных команд. Поводом для встречи стало нарастающее недовольство болельщиков и общественности низкими результатами ведущих профессиональных клубов региона.
К примеру, женская волейбольная команда «Жетысу» (семикратный чемпион республики, входит в 20 лучших клубов мира) в прошлом году заняла второе место, а нынче удостоилась лишь третьей позиции в чемпионате страны, пропустив вперед «Алтай» из Усть-Каменогорска и павлодарский «Иртыш-Казхром». Как объяснить такой спад? Ведь на развитие профессионального клуба в нынешнем году выделено более 300 млн тенге. Но недостатки в формировании нового состава команды, слабость тренировочного процесса и отсутствие строгих требований со стороны руководства повлекли за собой снижение уровня игры.
В ходе встречи сообщалось, что главным тренером клуба вновь назначен известный спортивный деятель Вячеслав Шапран, который по совместительству работает главным тренером национальной сборной. Это назначение согласовано с руководством Республиканской федерации волейбола.
– Костяк женской сборной Казахстана должны составлять игроки «Жетысу», – отметил Амандык Баталов, в прошлом сам волейболист, мастер спорта и вице-президент Национальной федерации волейбола. – Поэтому предстоит усиленно работать и вернуть былые высокие позиции. Необходимо пересмотреть тренерский состав, тактику игры, и уже в следующем году команда вновь должна стать чемпионом.
Что касается ФК «Жетысу», потерпевшего неудачу в прошлом сезоне и выбывшего из Премьер-лиги, то на его развитие из областного бюджета нынче выделено 1,6 млрд тенге. Как напомнил на встрече заместитель акима области Серик Турдалиев, в прошлом году клуб стал фигурантом коррупционного скандала, весь его руководящий состав был отправлен в отставку. Хищений выявили на сумму 1,2 млрд тенге, виновные наказаны по закону. Кроме того, немалые средства были потрачены на выплату долгов, штрафов ФИФА и судебных издержек. Все это стало причиной низких спортивных результатов.
Сообщив о назначении новым руководителем ФК «Жетысу» Серика Муканова, аким области поручил ему прежде всего соблюдать финансовую дисциплину, сделать качественный подбор игроков и улучшить тренировочный процесс. Перед клубом поставлена задача вернуться в Премьер-лигу, а в следующем году занимать в турнирной таблице верхние строчки.