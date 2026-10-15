Такой вот он, «степной» осетр

Сельское хозяйство
Рысбек Жантыкеев
старший корреспондент отдела экономики

Вдали от морей, там, где в бескрайней степи колышутся волны ковыля, научились выращивать осетра: в 2015 году близ Караганды появилось предприятие, в бассейнах которого содержатся сотни особей царской рыбы. Принадлежит рыбоводческое хозяйство ТОО «Караганда-Осетр».

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Управляющий производством Виктор Абильдин рассказывает, что в настоящее время на рыбной ферме культивируется четыре вида осетра – сибирский, русский, калуга-амурский (гибрид) и стерлядь. При этом особи маточного поголовья разделены по группам в зависимости от времени, которое требуется на их созревание для получения икры.

Есть два способа получения ценного продукта. Первый из них называется «доение» – это когда матка отдает икру и возвращается в бассейн для дальнейшего восстановления. Второй предполагает забой. Мощность рыбоводческого комплекса рассчитана на получение двух тонн икры в год. В реальности этот показатель составляет пока тонну.

Кроме того, в хозяйстве производится товарная рыба. В год ТОО «Караганда-Осетр» отправляет потребителям до 45 тонн продукции. Основные покупатели деликатеса – города Алматы, Караганда, Павлодар. Экспорт же приходится в основном на Россию.

Из стран дальнего зарубежья возможность оценить продукцию казахстанской аквакультуры получили в США, куда в определенные годы также осуществлялся экспорт.

Как известно, черная икра – продукт изысканный и дорогой. Один его килограмм отпускается с осет­рового завода по цене 300 тыс. тенге, стограммовая упаковка стоит 30 тыс. тенге. В розничной же торговой сети за этот товар придется заплатить по 45–65 тыс. тенге.

Еще одна деталь: вкус деликатеса зависит от возраста рыбы. Чем больше ей лет, тем он вкус­нее. Маточные особи осетра дают икру один раз в полтора-два года, а стерлядь при хорошем уходе – дважды в год.

– Особенность выращивания рыбы в условиях бассейнового хозяйства состоит в том, что здесь она может достигать зрелого возраста за два – два с половиной года. В дикой же природе на это потребуется пять-девять лет, – говорит управляющий осетровой фермой. – Государство помогает субсидиями, в том числе на корма, приобретенные для рыбы. Последние закупаются через дилерскую компанию у европейских производителей, поскольку в нашей республике таковых пока нет.

Единственное на сегодня осет­ровое хозяйство в шахтерском крае строит планы на будущее и делает шаги, нацеленные на дальнейшее развитие индустриальной аквакультуры. На данный момент закуплены мальки форели, на которую также есть хороший спрос. При достаточно большом объеме работ, который требует уход за маточным и мальковым поголовьем в бассейнах, весь персонал фермы составляет десять человек. Дело в том, что многие процессы здесь автоматизированы.

– «Мозг» нашего предприятия заключен в этом электронном цент­ре, – говорит рыбовод, указывая на небольшой шкаф, к которому тянется множество проводов. – Здесь вся электронная «начинка», которая следит за температурой воды в бассейнах, ее уровнем, временем кормления и другими парамет­рами. В общем, цифровизация, искусственный интеллект стали нам хорошими помощниками.

Согласно информации Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства, производство товарной рыбы в Казахстане стабильно растет. По итогам 2025 года было выращено около 23 тыс. тонн рыбы, из которых около четырех тысяч тонн приходится на форель. В 2026-м общий показатель планируется довести до 64,7 тыс. тонн.

#АПК #осетр #Караганда-Осетр

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