Такса Свежий выпуск 774 Валентина ФИРОНОВА

Его возили и лихие джигиты на потрепанных «девятках», и владельцы иномарок, ласково вопрошающие: «Сколько заплатишь?», и угрюмые таксисты, готовые содрать втридорога даже с человека, оказавшегося с ними в одном лифте. Будучи хроническим опоздашкой, Виталий часто говорил шутя, что водилы при жизни должны поставить ему памятник как щедрому меценату. Теперь же маятник качнулся в обратную сторону. Таксистом стал он сам.

Жалобы на сребролюбие отечественных автолюбителей он отметает сходу. Ему по душе другая песня. Виталий готов пропеть оду пассажирам, среди которых частенько попадаются настолько яркие личности, что ради беседы с ними даже деньги брать не хочется.

Один из его клиентов читал ему наизусть Цветаеву и Пастернака, а затем пел бардовские песни собственного сочинения. Да так мастерски, что и Визбор с Городецким бы похвалили. Запомнился Виталию и учитель истории, который устроил ему мини-спектакль, описав в лицах одно из сражений Великой Отечественной войны. Был среди тех, кого он подвозил, и импозантный весельчак, всю дорогу травивший байки о своих донжуанских похождениях, по сравнению с которыми истории самого Дон Жуана показались Виталию сборником пресных анекдотов.

Аналитики и проповедники, романтики и юмористы, философы и авантюристы. Какие только уникумы ему не встречались! Недавно он вез с вокзала студента, с которым изначально сторговался на 500 тенге. По пути он «взял на борт» девушку, которая была настолько чем-то расстроена, что он, расчувствовавшись, подарил ей букет цветов, приготовленный для жены, и наотрез отказался брать деньги. Заодно он простил «долг» и студенту, опаздывающему на экзамен.

– Мы все несем круговую поруку добра! – считает Виталий, – сегодня ты помог одному, другому, третьему, а завтра помогут тебе, – объясняет свою щедрость астанинец. – Я убежден, что плохих людей не бывает. В душе каждого светит солнце, просто у некоторых оно скрыто за слоем темных туч.

Познакомилась с Виталием, когда спешила в редакцию с очередного мероприятия. Когда мы доехали до места, и я протянула парню деньги, он решительно вернул купюру назад: «Вы что? Меня же совесть замучает!» И наверное, можно бы посчитать этот случай уникальным, если бы не доводилось быть очевидцем того, как таксисты отказывались брать надбавки за дальность. «Раз договорились на одну сумму, так тому и быть. Уговор дороже денег!» – заявляли представители профессии, которая для многих синоним жадности.

Видимо, такова природа человека и общества. Бывает, дойдя до определенного уровня черствости, наши души начинают тяготиться ею и с новой силой устремляются к свету. «Хочется быть нормальным человеком», – объяснил суть этого явления Виталий. А я, слушая его, радовалась за тех, кто станет его пассажиром. Ему интересно с людьми, а ему с ним.



