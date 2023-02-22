Такси в Астане сбило 9-летнюю девочку и скрылось

Полицейские города Астаны выявили водителя такси, который наехал на 9-летнюю девочку и скрылся с места ДТП, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: Kazpravda.kz

О водителе Chevrolet на канал 102 сообщила мать девочки.

Полицейские тут же выехали на вызов и через камеры видеонаблюдения установили нарушителя за 20 минут.

Им оказался 24-летний водитель такси, который вез пассажиров. Сейчас проводится дознание.

По итогам второго дня ОПМ «Безопасная дорога» стражи порядка выявили в столице около 1 400 нарушений ПДД, в числе которых 25 фактов вождения в алкогольном опьянении, 10 фактов выезда на встречную полосу, 60 фактов пользования телефоном за рулем и другие.

Также полицейские зарегистрировали 27 ДТП, где водители скрылись с места происшествия.