Таксист довез американку из аэропорта Алматы до гостиницы за 40 тысяч тенге
Таксист в Алматы обманул американку, запросив за проезд из аэропорта до гостиницы "Казахстан" 40 тысяч тенге, передает Inform.kz.
О наглости таксиста узнали работники гостиницы и вызвали полицию.
"Мы очень быстро установили личность водителя частного такси и пригласили его в управление внутренних дел. Мужчина сразу же согласился с тем, что, воспользовавшись дезориентацией иностранного гражданина, умышленно завысил сумму проезда", – рассказал начальник управления внутренних дел Медеуского района Болат Тотыбаев.
Сообщается, что таксист вернул деньги 53-летней женщине, которая, в свою очередь, поблагодарила отзывчивых казахстанцев за оказанное внимание и помощь.
"С водителем такси мы провели праворазъяснительную беседу о недопущении впредь подобных фактов, которые в целом могут негативно сказаться на имидже страны", – сказал Тотыбаев.