Таксист перевозил пассажиров на деревянных стульях в Алматы

Фото со страницы Дарьи Кэтч в Facebook
Жительница Алматы Дарья Кэтч вызвала такси через службу Uber и была удивлена, когда к ней подъехал микроавтобус с деревянными стульями вместо сидений, пишет vistanews.ru
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По словам пассажирки, она со своей мамой испытала колоссальный шок, когда увидела обычные деревянные стулья в микроавтобусе. На все вопросы водитель только отшучивался и сказал, что может еще и стол поставить.
Отказаться от поездки Дарья не могла, поскольку очень опаздывала. Она отметила, что такой салон не соответствует минимальным требованиям безопасности, а данные методы перевозки пассажиров очень опасны. "Там нет никакой возможности даже пристегнуть ремень", – сказала она.
Администрация Uber уже отреагировала на сообщение и предприняла меры по отношению к водителю. Однако не уточняется, какие именно меры. Также в пресс-службе компании посоветовали перед заказом авто читать и оставлять отзывы после каждой поездки.