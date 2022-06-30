Таксист увёз девушку за город в Караганде

В редакцию Ekaraganda.kz обратился житель Караганды с просьбой поблагодарить сотрудников полиции, которые спасли его жену, попавшую в страшную ситуацию: таксист вывез ее на павлодарскую трассу и увозил в неизвестном направлении, сообщает Kazpravda.kz.

По словам мужчины, его супруга вызвала известное такси. Приехала машина. Но таксист повез ее не по нужному адресу, а куда-то на трассу за город. Используя силу и угрожая ей физической расправой, он увозил ее все дальше и дальше от города. Выпрыгнуть из машины на полном ходу девушка не решилась, но смогла предупредить о своем положении.

Информация попала в руки инспекторов службы полка патрульной полиции Айдара Мусабекова и Талгата Камалбекова. Они сразу же выехали по трассе за ними.

"Благо доблестные сотрудники полиции с бортовым номером 110, которые хоть и были в городском патрулировании, не задумываясь, выехали за таксистом. Они позвонили ей на сотовый и так определили геолокацию движущегося автомобиля. Дальше передавали информацию всем дежурным постам", - рассказал супруг девушки.

К счастью, все закончилось хорошо. Машину задержали и девушку спасли. Она не пострадала.

"Сотрудники полиции поймали таксиста на трассе и привезли в Октябрьское отделение. Хотел бы выразить огромную благодарность этим сотрудникам", - говорит мужчина.

В департаменте полиции Карагандинской области подвердили факт происшествия.

"Факт зарегистрирован в полиции, в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего", - сообщили в ДП Карагандинской области.

Сейчас выясняются все детали случившегося, деяние таксиста квалифицируется, добавили в пресс-службе.