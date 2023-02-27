Таксист высадил женщин с четырьмя детьми в непогоду на перевале в Алматинской области

Таксист высадил двух женщин с четырьмя детьми под дождем и снегом на перевале Малайсары в Алматинской области, их довезли спасатели, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ» .

Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области

26 февраля спасателей Оперативно-спасательного отряда города Конаева на трассе Конаев – Баканас остановил водитель автомашины Mitsubishi Galant.

«Он сообщил, что взял в машину по пути в село Баканас на перевале Малайсары двух женщин 1984 и 1991 годов рождения с четырьмя детьми 2009, 2012, 2020 и 2021 годов рождения, которые стояли на дороге под дождем и снегом. Выяснилось, что другой таксист не довез их до места назначения и оставил на перевале в непогоду», – проинформировали в пресс-службе ДЧС.

Спасатели на спецтранспорте забрали женщин с детьми, предоставили ночлег и питание. Утром они благополучно направились домой.

Спасенные выразили огромную благодарность спасателям за помощь.