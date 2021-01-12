Таксиста избили и отобрали автомобиль в ВКО

Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Трое мужчин избили и отобрали автомобиль у сельчанина в Восточно-Казахстанской областии, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ДП региона.
"На оперативный канал "102" поступило сообщение от жительницы села Бестерек Уланского района. Женщина пояснила, что неизвестные лица нанесли телесные повреждения ее супругу и завладели его автомобилем "Nissan Note". Незамедлительно был объявлен план "Перехват", получив данные угнанного автомобиля, сотрудники полиции принялись за розыск автомашины", - рассказали в полиции.
В ходе следствия было установлено, что трое парней заказали такси около 14:00 часов с пригорода областного центра – села Меновное - для передвижения по городу. После пассажиры попросили отвезти за город, на что таксист ответил, что загородними перевозками не занимается и необходимо заказать междугороднее такси. Мужчины настаивали и убедили изменить маршрут, в итоге они направились в село Бестерек Уланского района, где в пути следования на трассе "Усть-Каменогорск - Самарское" нанесли телесные повреждения водителю такси, после этого, пересадив на заднее сидение автомобиля, похитили его.
"Улучив момент, потерпевшему удалось выпрыгнуть на ходу из машины, а затем позвонить супруге и сообщить "Меня похитили. Помоги! Изгутты Айтыков". Ошеломленная женщина, не теряя ни секунды, сообщила об этом стражам порядка. В это время окровавленный мужчина пытался остановить попутные автомобили, однако многие проезжали мимо", - продолжили в пресс-службе.
Отмечается, что только один водитель Газели остановился и спросил, чем может помочь, предполагая, что мужчине грозит опасность. "
Полицейские обнаружили автомашину потерпевшего в соседнем селе, в 30-40 километрах от места происшествия, вблизи села Таргын. Принятыми мерами были задержаны трое молодых мужчин в возрасте от 24 до 34 лет. При этом установлено, что двое ранее подозреваемых привлекались к уголовной ответственности",
- рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.
Полицейские ВКО вернули похищенную автомашину законному владельцу. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ст. 200 ч. 3, ст. 125 ч.2 п.1 УК РК. Подозреваемые арестованы.