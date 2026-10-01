Таксиста-нелегала выдворили из страны после жалобы пассажирки

Ранее он уже привлекался к административной ответственности

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Жалоба жительницы Петропавловска на грубость таксиста повлекла неожиданные последствия. При проверке обращения полицейские установили, что водитель, 42-летний иностранный гражданин, нарушил миграционное законодательство, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Он таксовал, хотя при въезде в страну не указал в качестве цели прибытия трудоустройство или предпринимательскую деятельность. Более того, ранее он уже привлекался к административной ответственности по той же причине.

Стражи порядка передали дело в суд. Мужчине назначен арест сроком на одни сутки с последующим выдворением за пределы Казахстана сроком на 5 лет.

С начала года в Северо-Казахстанской области к ответственности привлечено 679 иностранных граждан, из них 633 — за нарушения в сфере миграционного законодательства. За пределы РК выдворено 45 иностранцев. Кроме того, 152 иностранным гражданам сокращены сроки пребывания на территории страны.



