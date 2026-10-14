Таксиста в Астане арестовали за приставание к пассажирке

Закон и Порядок

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Астаны рассмотрел дело в отношении таксиста по факту мелкого хулиганства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Установлено, что водитель такси в 7 утра предлагал интим пассажирке.

Его виновность подтверждается материалами дела, протоколом об административном правонарушении, его признательными показаниями, рапортом инспектора полиции, так же пояснением потерпевшей. 

При назначении взыскания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного правонарушения, а также то, что противоправное поведение выразилось в навязчивых предложениях интимного характера в адрес пассажира.

Водителю назначен арест сроком на 10 суток.  

#арест #интим #такисист

Популярное

Все
Не просто выслушать, а найти решение
«Барыс»: три победы и одна осечка
Ставка на передовые технологии
На кону – мировые пояса
Доить, так с музыкой!
Читать, размышлять, спорить
Голос эпохи
Наши школьники на высоте
Генассамблея World Tennis
Указы Главы государства о Назначениях
Интеллектуальная система противодействия киберпреступности
Новые возможности для региональных инициатив
Созидательный оптимизм как основа трансформации национального сознания
Экономический горизонт возможностей
Борец Айбек Айтбеков завоевал золотую медаль чемпионата мира U23
Автодорожную отрасль ждут реформы: создана правительственная рабочая группа
Свыше 200 военных медиков готовят для Вооруженных сил Казахстана
В Казахстане за семь лет реализовано более 1 200 инвестиционных проектов
Король и Королева Бельгии вылетели в Алматы
Таксиста в Астане арестовали за приставание к пассажирке
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
На встрече с Халық Қаһарманы
Распоряжение Главы государства о назначении
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
Токаев назначил заместителя министра обороны
Тик и Так переехали в Семей
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира
Токаев заявил о сокращении площади Каспийского моря более чем на 16 тысяч квадратных километров
Путепровод избавил водителей от ожидания
Более 300 новых объектов культуры: как изменилась культурная сфера Казахстана за семь лет
Страда выходит на финишную прямую
Цель – замещение импорта
Лидер оступился, борьба обострилась
Назначен новый командующий Силами специальных операций Вооруженных сил Казахстана
Тренды зернового рынка
Хранят традиции и верность долгу
Объединяя науку и технологии
Здоровая среда со школьной скамьи
Девятиэтажка пойдет под снос
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Новый облик старого вокзала
Исполнение поручений Президента: новые объекты открылись в регионах Казахстана
Неустойчивая погода прогнозируется в Казахстане 15–17 сентября
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
В Казахстане усилили требования к центрам техосмотра и пассажирским перевозкам
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
МВД усиливает контроль за нарушениями тишины и порядка
Концерт Кайрата Нуртаса в Астане завершился экоакцией
Самый длинный погружной тоннель в мире строят в Дании
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
Президент объявил в стране общенациональный траур

Читайте также

Ехал по тротуару: в Актобе наказали водителя за грубое нару…
МВД изменило правила сдачи экзаменов на водительские права
В Астане осудили группу лиц за фиктивные договора на покупк…
Стримершу наказали за нецензурную брань в прямом эфире в Ту…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]