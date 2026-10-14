Таксиста в Астане арестовали за приставание к пассажирке

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Астаны рассмотрел дело в отношении таксиста по факту мелкого хулиганства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Установлено, что водитель такси в 7 утра предлагал интим пассажирке.

Его виновность подтверждается материалами дела, протоколом об административном правонарушении, его признательными показаниями, рапортом инспектора полиции, так же пояснением потерпевшей.

При назначении взыскания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного правонарушения, а также то, что противоправное поведение выразилось в навязчивых предложениях интимного характера в адрес пассажира.

Водителю назначен арест сроком на 10 суток.