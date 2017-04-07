​Тактика, смекалка и сноровка

Завершающий этап маневров проинспектировал министр обороны РК генерал-полковник Сакен Жасузаков. Глава оборонного ведомства дал положительную оценку подготовке воинских частей Регионального командования «Юг».

Напомним, что всего в учениях было задействовано порядка 4 000 военнослужащих, свыше 150 бронемашин, более 450 единиц колесной техники и 12 – авиации. Командование и личный состав подразделений отработали вопросы размещения войск в полевых условиях, организации службы войск, боевого охранения, маскировки и эксплуатации военной техники, а также материально-технического обеспечения в условиях отрыва от пунктов постоянной дислокации.

Перед воинскими частями РгК «Юг» стояла задача провести специальные войсковые действия в кризисном районе в ходе локализации и пресечения условного военного конфликта. На начальном этапе учения войска были приведены в высшие степени боевой готовности. Личный состав совершил марши в район проведения учения комбинированным способом. Расстояние от районов постоянной дислокации воинских частей до полигона Матыбулак, где прошла активная фаза учений, превысило 1 000 километров. Для передвижения техники железнодорожным способом органами военных сообщений было подготовлено свыше 10 эшелонов с организацией погрузки и разгрузки техники.

В учениях принимали участие мотострелковые, инженерно-саперные, артиллерийские, разведывательные и танковые подразделения, сводный медицинский взвод, подразделения связи и материально-технического обеспечения Регионального командования «Юг». К маневрам также были привлечены десант­но-штурмовой батальон, оперативные группы Пограничной службы КНБ РК, Национальной гвардии РК, территориальной обороны, а также оперативно-тактическое командование Сил воздушной обороны.

В основу учений был положен один из возможных вариантов развития событий в условиях обострения обстановки в результате активизации деятельности международных террористических и религиозно-экстремистских организаций. Примечательной особенностью бригадных тактических учений стало применение неклассических и нестандартных форм ведения боевых действий. Так, на общевойсковом полигоне Матыбулак были апробированы тактический прием «танковая карусель» и тактика туннельного боя.

Задача тактического приема «танковая карусель» заключается в нанесении максимально возможного поражения противнику. Экипажи танков ведут непрерывный огонь с места, с ходу и с фланга, сменяя друг друга на позициях. В то время как первый танк выполняет стрельбу с места, второй загружает боекомплект. При выдвижении первого танка на фланговую стрельбу второй танк занимает позицию для стрельбы с места. Такая «карусель» способствует качественному и ускоренному слаживанию экипажей, их высокой огневой выучке.

Тактика туннельного боя пре­дусматривает использование естественных пещер и искусственных подземных коммуникаций в военных целях для нападения или защиты. За счет того, что туннельные окопы идеально замаскированы, снижается прицельность бомбометания и значительно падает количество попаданий. Туннели обеспечивают возможность подземного маневра силами и средствами, выход на поверхность во многих местах, связь между подразделениями, а также взаимодействие с поддерживающей артиллерией. Самая главная задача туннельной системы – обеспечение возможности подвода помощи к нужному участку. Эффективность применения этих тактических приемов была доказана в реальных военных конфликтах в Сирии, Ираке, Афганистане и других странах, в которых происходят или происходили военные конфликты.

В ходе учений личный состав проявил высокую морально-психологическую устойчивость, физическую выносливость, а также мастерство применения штатного вооружения и военной техники. Вопросы взаимодействия и комплексного применения видов Вооруженных сил и родов войск были отработаны в ходе учений в полном объеме и на высоком уровне.