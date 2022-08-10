Фото: ДЧС Костанайской области
Происшествия
Тактику поиска 5-летней Мадины изменили в Костанайской области

В департаменте полиции Костанайской области сообщили, что поиски проводятся в режиме тишины с учетом особенностей ребенка, передает Kazpravda.kz.

Направление прочесывания местности поменялось. Если ранее обследование территории шло вдоль русла реки Тобол, то теперь идет от Тобола по направлению к поселку Джамбул, отметили в пресс-службе.

Ночью работали специальные подразделения с тепловизорами, применялась тактика разведки. С утра возобновился облет зоны поиска, которая расширилась до 100 километров в четырех направлениях.

В поисках продолжают участвовать волонтеры, неравнодушные граждане, а также военнослужащие Национальной гвардии, ПС ДКНБ РК, кинологи, сотрудники полиции, ДЧС и других правоохранительных и специальных органов.

Отметим, что поиски ребенка ведутся уже четвертые сутки.

Напомним, девочка пропала 7 августа рано утром. Ребенок был под присмотром своих старших сестер – 18 и 13 лет, которые обнаружили, что младшая сестра пропала. 

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