Такую крышу не снесет

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Дина ШАКЕНОВА, пресс-секретарь палаты предпринимателей Павло
В свои 25 лет многие молодые люди лишь еще раздумывают, куда им пойти работать и где они смогут выразить себя, а их ровесник, предприниматель из Павлодара Арнур Нургалиев, уже создал уникальный бизнес. Предприимчивый специалист открыл компанию, которая сегодня оказывает качественные строительно-монтажные услуги по самым современным технологиям на территории всей страны.

Кроме того, бизнесмен презентовал данный проект на международной выставке "ЖКХ-ЭКСПО-2014", которая прошла в Астане в ноябре. Значимое содействие в открытии собственного дела и поддержку начинающему бизнесмену оказала областная палата предпринимателей.

– Наша компания открылась в Павлодаре в мае текущего года. Предприятие ТОО "ZUVER" – единственное в Казахстане, которое предоставляет своим потребителям гарантию на производимые работы и сервисное обслуживание на весь срок эксплуатации. Сегодня у нее уже есть постоянные потребители, причем как из нашего региона, так и из других городов. В частности, специалисты ТОО "ZUVER" занимаются заменой кровли жилых домов, а также других социальных и коммерческих объектов. В данный момент предприятие – официальный дилер в РК, но в будущем ситуация изменится. Товар, с которым мы работаем, очень прочный, эластичный материал, он не подвержен никаким климатическим катаклизмам. Сейчас мы заказываем его у производителей России. В дальнейшем планируем наладить производство у нас, в Казахстане. Российские коллеги готовы с нами сотрудничать, – рассказывает Арнур.

Согласно статистике, которую приводит А. Нургалиев, только за прошлый год в Павлодарской области зарегистрировано свыше 40 случаев срыва кровли. Немало таких случаев было и в текущем. Эти свидетельствует об актуальности и востребованности бизнеса, которым он занимается, считает предприниматель. Безусловно, развиваясь, приходится сталкиваться и с определенными трудностями.

– К сожалению, сегодня наше общество все еще опасается новых технологий. Поэтому мы стараемся принимать участие во всех мероприятиях, где есть возможность заявить о себе. Именно такой возможностью стала для меня международная выставка "ЖКХ-ЭКСПО-2014". Там я презентовал технологию, выступил с докладом, приобрел новый опыт. И, что самое немаловажное, о нашем новаторстве узнали специалисты со всей республики, – говорит Арнур Нургалиев.

Сегодня начинающий бизнесмен уже организовал стабильный сбыт нового, современного и качественного товара для строительства зданий, мостов, туннелей, балконов. Теперь ему остается наладить производство готового материала в регионе.

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