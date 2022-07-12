Талант из Улытау

Карагандинцам презентовали фильм об известном композиторе Жаксыгельды Сеилове «Неге солай?»

Премьера художественного фильма «Неге солай?» («Почему так?») прошла в карагандинском Доме дружбы. Режиссером-постановщиком стал известный казахстанский писатель и драматург Кенжебай Ахметов. Картина повествует о юности композитора и певца, заслуженного деятеля культуры Казахстана Жаксыгельды Сеилова. Он обладал особым музыкальным слухом. Еще в детстве Жаксыгельды потерял зрение, однако это не помешало юному таланту развить творческие способности.

– Мы работали над фильмом около года. Снимали на родине Жаксыгельды Сеилова – в Улытауском районе, на станции Теректы, где прошла его юность, в селе Карагаш Жанааркинского района и в Жезказгане, – сообщил Кенжебай Ахметов. – В съемочном процессе было задействовано около 150 человек, в картине много эпизодических ролей, массовки. Мы в основном снимали обычных людей.

И главную роль сыграл не профессиональный артист, а будущий программист Абдулрасул Нуртазин. 18-летний парень недавно окончил Жезказганский политехнический колледж. Он попал в поле зрения режиссера благодаря своей активной граж­данской позиции.

– В студенческие годы я был волонтером, – рассказал Абдулрасул Нуртазин. – Режиссер фильма заметил меня во время одного из состязаний айтыскеров, где я помогал решать организационные вопросы. Почему меня взяли на главную роль? Видимо, потому что я внешне похож на молодого композитора Жаксыгельды Сеилова.

Отметим, что картина «Неге солай?» была снята два года назад, однако ее премьеру откладывали из-за карантинных мер, введенных в связи с пандемией. Теперь, когда кинотеатры открыты, никаких препятствий для показа широкой аудитории нет.

«Неге солай?» – это название одной из самых известных песен Жаксыгельды Сеилова. Всего он написал более 50 музыкальных произведений, в числе которых «Ана туралы баллада», «Ұлытау», «Әке туралы ой», «Кездесу», «Сүйінші» и гимн города Жезказгана. К сожалению, об их авторе знают немногие. И, создавая фильм о композите из Улытау, режиссер Кенжебай Ахметов преследовал цель популяризировать его творчество.