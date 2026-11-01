Талант на службе Отечеству

фото из личного архива Сауытбека Абдрахманова

Первая рецензия, первые шаги

В нашей стране есть благородный обычай чествовать в юбилейные даты тех, кто внес большой вклад в становление нашей независимости, развитие культуры, науки, искусства, много сделал и продолжает делать для укреп­ления авторитета республики на мировой арене. К числу таких соотечественников я с полной ответственностью отношу моего коллегу по депутатской работе Сауытбека Абдрахмановича Абдрахманова, отмечающего в эти дни 75-летие. Жизнь юбиляра служит ярким примером для нашей молодежи.

Сауытбек Абдрахманов родился­ 7 ноября 1951 года в ауле Уя Казыгуртского района нынешней Туркестанской облас­ти. По воспоминаниям тех, кто знал его в детстве, он рос любо­знательным подростком, с ранних лет тянулся к литературе и уже в школьные годы пробовал писать. Большое влияние на него оказала встреча с известным писателем и критиком Зейноллой Сериккалиевым, который побывал в школе им. С. Сейфуллина, где учился Сауытбек.

Красноречивый пример из жизни юбиляра привел однаж­ды известный писатель Максат Таж-Мурат. Еще до поступления в университет Сауытбек получил возможность опубликовать в республиканском литературно-художественном журнале «Жұлдыз» свою первую рецензию на литературное произведение. Этот успех помог определиться с выбором жизненного пути, и он поступил на факультет журналистики Казахского государст­венного университета.

Путь Сауытбека Абдрахманова к высотам журналистики и писательского мастерства был проложен редким трудолюбием, умением видеть главное и прослеживать взаимопроникновение культур разных народов на протяжении большого исторического периода – от прошлого до наших дней.

Еще во время учебы Сауытбек публиковался в авторитетных печатных изданиях. Первой заметной профессиональной удачей молодого журналиста стало интервью с классиком мировой литературы Чингизом Айтматовым, которое он взял для газеты «Лениншіл жас» будучи студентом пятого курса. Талант начинающего автора заметили, и после окончания университета в 1975 году его приняли на работу в республиканскую газету «Социалистік Қазақстан». Через четверть века эту же газету, уже под названием «Егемен Қазақстан», ему предстояло возглавить.

Талант и усердие журналиста были оценены по достоинству: через пять лет работы в отделе литературы и искусства его назначили заведующим отделом советского строительства. Читателю стоит понимать, что этот отдел освещал вопросы государственной власти и деятельности советов всех уровней, социального развития республики, многие другие стороны общественной жизни. В 1983 году Саке занял в газете пост заведующего отделом партийной печати, стал членом редакционной коллегии. По табели о рангах того времени такое назначение свидетельствовало о признании руководством высокого профессионализма, ответственности и творческих заслуг журналиста. Любой материал на политические темы тогда читали под лупой, поэтому его автор должен был быть абсолютно объек­тивным и принципиальным.

Время больших перемен

Следующим этапом стремительного карьерного роста стало приглашение Абдрахманова в Отдел пропаганды и агитации ЦК Компартии Казахстана, где он трудился с 1987 по 1990 год. Старшее поколение госслужащих знает, что в Центральный комитет даже на рядовые должности брали только профессионалов высокого уровня.

Мне известно, что на первом же собеседовании заведующий отделом неожиданно предложил ему тему для статьи и сказал тут же приступить к работе. При этом он не дал никаких справочных материалов и не оставил возможности отыскать их в библиотеке. Будущего сотрудника закрыли в кабинете, чтобы он ни с кем не мог встретиться. К концу рабочего дня статья, конечно, была написана, и написана талантливо. Вскоре автора приняли в ЦК на должность инструктора сектора печати. Через год он стал заведующим сектором культуры и искусства. В 1990-м его назначили советником Президентского совета Казахской ССР.

В те годы идеологическая работа велась круглосуточно, и от каждого, кто занимался ею, требовалось умение оперативно реагировать на вызовы времени. Практически во всех бывших рес­публиках СССР после объявления независимости вспыхивали межнациональные конфликты с многочисленными жертвами, лилась кровь, рвались экономические связи. Повсюду росла безработица, месяцами не выплачивались заработная плата, стипендии и пенсии, не хватало товаров первой необходимости. В этой обстановке многое зависело от своевременных решений органов власти и беспристрастного освещения происходящих событий информационными ресурсами. Казахстан стал одной из немногих республик бывшего Союза, где после обретения независимости не произошло межнациональных конфликтов. Благодаря совместным усилиям руководства страны и регионов, таких государственных служащих, как Сауытбек Абдрахманов, силовых структур и журналистов на этапе становления независимости удалось сохранить согласие между этносами Казахстана.

После распада СССР Сауытбеку Абдрахманову доверили один из самых ответственных участков работы: с 1991-го он был старшим референтом, заместителем, затем первым заместителем заведующего отделом внутренней политики Аппарата Президента и Кабинета министров. С 1995 по 1997 год работал первым заместителем министра культуры, затем до 2000-го был первым вице-президентом республиканской корпорации «Телевидение и радио Казахстана».

Сауытбек Абдрахманович с декабря 2000 по март 2016 года возглавлял рес­публиканскую газету «Егемен Қазақстан». Лишь назначение министром информации Рес­публики Казахстан, которым он был с сентября 2003-го по июль 2004 года, прервало работу на этом руководящем посту. В те годы я был первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности РК. Помню свое приятное удивление, когда новоназначенный министр буквально через неделю позвонил мне и высказал желание встретиться для обсуждения вопросов информационной безопасности страны. Думаю, от нашего регулярного контакта тогда одинаково выиграли и министерство, и наш комитет.

Под руководством Сауытбека Абдрахманова газета «Егемен Қазақстан» стала действенным инструментом государственной культурной и информационной политики. Выверенность и социальная направленность ее материалов были востребованы обществом и во многом задавали тон в освещении актуальных проблем развития нашей страны.

Пользуясь большим авторитетом, Сауытбек Абдрахманович как талантливый руководитель-хозяйственник сумел обеспечить всех сотрудников редакциижильем в двух новых много­квартирных домах и двух общежитиях. Он воспитал плеяду талантливых журналистов, которые получили богатейший профессиональный опыт, отточили перо, переняли и приумножили лучшие традиции мастеров пуб­лицистического цеха.

Сауытбек Абдрахманов последовательно выстраивал редакцион­ную политику в соответствии с важнейшими задачами культурного и социально-экономического прогресса, непосредственно участвовал в подготовке и оформлении журналистских материалов. На страницах газеты большое внимание уделялось общественным проблемам, вопросам национального искусства и истории. Человек энциклопедических знаний и талантливый аналитик, Сауытбек Абдрахманов принимал самое деятельное участие в разработке государственных программ.

Абдрахманов – признанный мастер интервью. Ему посчастливилось интервьюировать Габита Мусрепова, Олжаса Сулейменова, Людмилу Зыкину, Михаила Ульянова, Наталью Аринбасарову, Андрея Михалкова-Кончаловского, Сергея Соловьева, Андрея Эшпая, Евгения Матвеева, Батыра Закирова, Махмуда Эсамбаева, Бибигуль Тулегенову, Гульфайруз Исмаилову, Асанали Ашимова. В разные годы состоялись его беседы с экс-президентом Грузии Эдуардом Шеварднадзе, президентом Египта Мухаммедом Хосни Мубараком, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Слово, объединяющее народы

Несмотря на высокую государственную и редакционную занятость, Сауытбек Абдрахманович продолжал творить, выпуская в свет многочисленные книги, эссе, статьи и рецензии. Его произведения «Летопись независимости», «Испытание государственности на прочность», сборник репортажей «Оседлавший скакуна Казахстан» и сегодня интересны читателю объективными историческими свидетельствами первого периода становления нашей государственности и суверенитета. Написаны они человеком, который сам был одним из активнейших творцов истории молодого независимого Казахстана.

Мне трудно дать глубокий художественный анализ всех произ­ведений юбиляра. Ведь абсолютное большинство его работ написано на казахском языке. Однако я ознакомился с рецензиями ученых-литературоведов, и все они отмечают большой вклад Сауытбека Абдрахманова в развитие казахстанской культуры и в создание условий для взаимного обогащения народов мира лучшими творческими дос­тижениями.

Например, академик Сеит Кас­кабасов писал: «Будучи приз­нанным ученым-литературоведом, Сауытбек Абдрахманов в 2008 году опубликовал монографию «Перевод поэзии и поэзия перевода», представляющую собой фундаментальный труд обобщающего историко-теоретического характера. Эта книга отличается от прежних работ автора всеохватывающим содержанием, раскрывающим на фоне общемирового процесса такие чрезвычайно важные проблемы переводоведения, как история и практика перевода, его теория и поэтика. Они рассмотрены вкупе со многими другими вопросами, относящимися не только к переводоведению, но и к другим наукам, например, к культурологии, филологии и политологии, что придает книге некую феноменальность и монументальность. Феноменальность проявляется в ее многоплановости и полифункциональнос­ти, в оригинальности аспектов рассмотрения избранной темы, а монументальность – в широте охвата материала, в основательности обобщений, сделанных на основе тщательного анализа как самих текстов оригиналов и переводов, так и мнений разных ученых и писателей о природе художественного, да и любого другого перевода».

Подтверждением высокого уровня его научных изысканий стал цикл работ, посвященных Пушкину: «Коран и Пушкин», «Наш Пушкин», «Поехал я в Уральск», «Тюркизмы в произведениях Пушкина». Отдельные его статьи в разные годы печатались в таких московских изданиях, как «Литературная газета», «Независимая газета», «Аргументы и факты», «Комсомольская правда». К ним примыкают исследования переводческих трудов Абая, переложившего на казахский язык произведения великих русских поэтов, и упомянутая выше книга «Перевод поэзии и поэзия перевода». Научную глубину этих работ подтверждают и ученые степени юбиляра: он защитил кандидатскую диссертацию по роману «Евгений Онегин» и его восприя­тию в казахской литературной и фольклорной традициях,­ а затем стал доктором филологических наук и удос­тоился звания профессора.

За работы в области пушкинистики, за фундаментальные исследования русской и казахской литературы Сауытбек Абдрахманов отмечен одной из престижных наград Академии российской словесности – Пушкинской медалью «Ревнителю просвещения».

Немало трудов он посвятил творчеству Абая, Мухтара Ауэзова и других классиков отечест­венной литературы, составил антологию казахской поэзии XX века, подготовил к изданию ряд других книг. Особое впечатление на читателей произвела его книга, посвященная культурологии великого сына казахского народа Абиша Кекилбаева. В ней раскрыт талант Абиша-аға как писателя, философа и политического дея­теля, внесшего неоценимый вклад в становление и укрепление независимого Казахстана. О ценности этого труда говорит то, что после выхода в свет на казахском языке под наз­ванием «Абыз Әбіш» книга четырежды переиз­давалась. Факт, не требующий комментария. В 2020 году за эту книгу Сауытбек Абдрахманов стал лауреатом

Государственной премии в области литературы и искусства им. Абая.

Большим событием в культурной жизни страны стал выход указанной книги на русском языке в мос­ковском издательстве «Художест­венная литература». Президент Касым-Жомарт Токаев в предисловии к книге отметил, что «...в ней на основе большого фактологического материала всесторонне раскрыты искусствоведческие, литературоведчес­кие, политологические, философские грани творчества Абиша Кекилбаева, его энциклопедические знания и академический универсиализм».

Отдельные произведения юбиляра изданы за рубежом на русском, английском, французском, турецком, немецком, узбекском и кыргызском языках. Перед его юбилеем книга «Корифей» была переведена на азербайджанский язык и издана в Баку в престижной книжной серии «Жемчужины тюркской литературы».

Значительное место в творчестве Сауытбека Абдрахманова занимают выполненные им переводы произведений иностранной литературы на казахский язык. Успехов на этом поприще он добился благодаря виртуозному владению родной речью, глубокому знанию всех ее тонкостей и богатств, верностью давним художественным традициям казахского народа. Сауытбеком Абдрахмановичем переведены арабский народный роман «Жизнеописание султана аз-Захира Бейбарса» и роман Виктора Гюго «Отверженные».

Своим творчеством Сауытбек Абдрахманов активно популяризирует отечественную литературу далеко за пределами Казахстана, способствуя ее международной узнаваемости. Поэтому я полностью поддерживаю инициативу моего друга Ерсултана Бектурганова о переводе и издании книги «Корифей» на английском языке.

Депутатские будни

Наиболее памятны мне годы совместной работы в Мажилисе Парламента VI созыва, куда мы с Сауытбеком Абдрахмановым были избраны по квоте Ассамблеи народа Казахстана. Благодаря своему политическому и государственному опыту он сразу выделился в нашей депутатской группе и возглавил ее. С первых дней общения Сауытбек Абдрахманов проявил себя тактичным, интеллигентным и скромным коллегой с исключительным чувством юмора и пониманием­ высокой ответственности за исполнение депутатских полномочий. Приведу несколько сухих, но красноречивых фактов, которые ярко характеризуют работу возглавляемой им группы и его личный вклад в развитие казах­станского парламентаризма.

Под руководством Абдрахманова депутатская группа АНК за пять лет приняла участие в подготовке более 200 законов и 30 правительственных часов. Ее представители работали в профильных комитетах Мажилиса, занимаясь вопросами культуры, образования, социальной защиты, промышленности, молодежной политики, развития сельского хозяйства и малых городов. В качестве руководителя рабочей группы по разработке законопроектов он провел 52 заседания и 50 совещаний с представителями государственных органов, экспертами и другими заинтересованными сторонами. Активную депутатскую работу Сауытбек Абдрахманов умело сочетал с научной деятельностью. За эти годы им были изданы книги «Әдебиет әлемі», «Өнер өлкесі» и вышеуказанный эпохальный труд «Абыз Әбіш».

Сауытбек Абдрахманов активно участвовал в международной деятельности Мажилиса. Его заметная роль в укреплении гуманитарного диалога во многом объяснялась большим опытом межкультурного общения и умением найти общий язык с зарубежными коллегами. Он убедительно рассказывал парт­нерам о казахстанской модели межнационального согласия, духовном наследии нашего народа, перспективах сотрудничества Казахстана с другими странами.

Всегда было интересно слушать его глубокие рассуждения о мире и согласии в нашем общем доме. Вот как он говорил на сессии АНК о значимости культурных связей: «В далеком 1966-м году случился знаменитый Кашмирский конфликт между Индией и Пакистаном. Территориальный спор, который вылился в настоящую кратковременную войну. В том же году в Ташкенте состоялась знаменитая встреча руководителей двух стран при посредничестве Косыгина. И в те дни мы, возвращаясь из школы, мы – это ученики 8-го класса, поспорили о том, кто прав: Индия или Пакистан. И пришли к выводу, что права Индия. Почему? Мы, естественно, не разбирались в том споре о том, кому должна принадлежать земля Кашмирская. Мы знали одно. Мы любим индийское кино. Мы с удовольствием слушаем индийские песни, с удовольствием­ смотрим индийские танцы. А пакистанские фильмы мы тогда не знали. Соответственно не знали и песен, и танцев. Хотя Пакистан – это мусульманская страна. Даже по этой простой причине мы должны бы более склонно относиться к позиции Пакистана, а не к позиции Индии. Но нет, мы сочли, что права Индия. Ни в чем не разбираясь. Это о чем говорит? Это говорит о том, что, чтобы любить, ценить, люди должны сначала знать. А знать люди могут о стране в первую очередь посредством перевода, который сближает народы».

Просто и доходчиво, не правда ли?

На протяжении всего трудового пути заслуги Сауытбека Абдрахманова не раз отмечались высокими государственными наградами: орденами «Барыс» I степени и «Парасат», почетным званием «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері».

Изучив многие материалы о жизни и деятельности Сауытбека Абдрахманова, я еще раз убедился: если человек трудолюбив, любит свое дело, неустанно работает над своим образованием и глубоко вникает во все тонкости избранной профессии, он достигает вершин. В судьбе юбиляра творчество и государственная служба всегда взаимодополняли друг друга.

В этот знаменательный день я хочу пожелать своему коллеге, талантливому писателю, переводчику, эссеисту и журналис­ту Сауытбеку Абдрахманову крепкого здоровья, долголетия и исполнения всех творческих замыслов. Пусть казахстанские читатели, знакомясь с его трудами, овладевают новыми знаниями и тем самым укрепляют нашу государственность, культуру и интеллектуальный патриотизм. Это и есть лучшая награда для писателя.