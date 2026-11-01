Талант на службе Отечеству

Выдающийся публицист, литературовед, государственный и общественный деятель Сауытбек Абдрахманов отмечает 75-летие
Первая рецензия, первые шаги
В нашей стране есть благородный обычай чествовать в юбилейные даты тех, кто внес большой вклад в становление нашей независимости, развитие культуры, науки, искусства, много сделал и продолжает делать для укрепления авторитета республики на мировой арене. К числу таких соотечественников я с полной ответственностью отношу моего коллегу по депутатской работе Сауытбека Абдрахмановича Абдрахманова, отмечающего в эти дни 75-летие. Жизнь юбиляра служит ярким примером для нашей молодежи.
Сауытбек Абдрахманов родился 7 ноября 1951 года в ауле Уя Казыгуртского района нынешней Туркестанской области. По воспоминаниям тех, кто знал его в детстве, он рос любознательным подростком, с ранних лет тянулся к литературе и уже в школьные годы пробовал писать. Большое влияние на него оказала встреча с известным писателем и критиком Зейноллой Сериккалиевым, который побывал в школе им. С. Сейфуллина, где учился Сауытбек.
Красноречивый пример из жизни юбиляра привел однажды известный писатель Максат Таж-Мурат. Еще до поступления в университет Сауытбек получил возможность опубликовать в республиканском литературно-художественном журнале «Жұлдыз» свою первую рецензию на литературное произведение. Этот успех помог определиться с выбором жизненного пути, и он поступил на факультет журналистики Казахского государственного университета.
Путь Сауытбека Абдрахманова к высотам журналистики и писательского мастерства был проложен редким трудолюбием, умением видеть главное и прослеживать взаимопроникновение культур разных народов на протяжении большого исторического периода – от прошлого до наших дней.
Еще во время учебы Сауытбек публиковался в авторитетных печатных изданиях. Первой заметной профессиональной удачей молодого журналиста стало интервью с классиком мировой литературы Чингизом Айтматовым, которое он взял для газеты «Лениншіл жас» будучи студентом пятого курса. Талант начинающего автора заметили, и после окончания университета в 1975 году его приняли на работу в республиканскую газету «Социалистік Қазақстан». Через четверть века эту же газету, уже под названием «Егемен Қазақстан», ему предстояло возглавить.
Талант и усердие журналиста были оценены по достоинству: через пять лет работы в отделе литературы и искусства его назначили заведующим отделом советского строительства. Читателю стоит понимать, что этот отдел освещал вопросы государственной власти и деятельности советов всех уровней, социального развития республики, многие другие стороны общественной жизни. В 1983 году Саке занял в газете пост заведующего отделом партийной печати, стал членом редакционной коллегии. По табели о рангах того времени такое назначение свидетельствовало о признании руководством высокого профессионализма, ответственности и творческих заслуг журналиста. Любой материал на политические темы тогда читали под лупой, поэтому его автор должен был быть абсолютно объективным и принципиальным.
Время больших перемен
Следующим этапом стремительного карьерного роста стало приглашение Абдрахманова в Отдел пропаганды и агитации ЦК Компартии Казахстана, где он трудился с 1987 по 1990 год. Старшее поколение госслужащих знает, что в Центральный комитет даже на рядовые должности брали только профессионалов высокого уровня.
Мне известно, что на первом же собеседовании заведующий отделом неожиданно предложил ему тему для статьи и сказал тут же приступить к работе. При этом он не дал никаких справочных материалов и не оставил возможности отыскать их в библиотеке. Будущего сотрудника закрыли в кабинете, чтобы он ни с кем не мог встретиться. К концу рабочего дня статья, конечно, была написана, и написана талантливо. Вскоре автора приняли в ЦК на должность инструктора сектора печати. Через год он стал заведующим сектором культуры и искусства. В 1990-м его назначили советником Президентского совета Казахской ССР.
В те годы идеологическая работа велась круглосуточно, и от каждого, кто занимался ею, требовалось умение оперативно реагировать на вызовы времени. Практически во всех бывших республиках СССР после объявления независимости вспыхивали межнациональные конфликты с многочисленными жертвами, лилась кровь, рвались экономические связи. Повсюду росла безработица, месяцами не выплачивались заработная плата, стипендии и пенсии, не хватало товаров первой необходимости. В этой обстановке многое зависело от своевременных решений органов власти и беспристрастного освещения происходящих событий информационными ресурсами. Казахстан стал одной из немногих республик бывшего Союза, где после обретения независимости не произошло межнациональных конфликтов. Благодаря совместным усилиям руководства страны и регионов, таких государственных служащих, как Сауытбек Абдрахманов, силовых структур и журналистов на этапе становления независимости удалось сохранить согласие между этносами Казахстана.
После распада СССР Сауытбеку Абдрахманову доверили один из самых ответственных участков работы: с 1991-го он был старшим референтом, заместителем, затем первым заместителем заведующего отделом внутренней политики Аппарата Президента и Кабинета министров. С 1995 по 1997 год работал первым заместителем министра культуры, затем до 2000-го был первым вице-президентом республиканской корпорации «Телевидение и радио Казахстана».
Сауытбек Абдрахманович с декабря 2000 по март 2016 года возглавлял республиканскую газету «Егемен Қазақстан». Лишь назначение министром информации Республики Казахстан, которым он был с сентября 2003-го по июль 2004 года, прервало работу на этом руководящем посту. В те годы я был первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности РК. Помню свое приятное удивление, когда новоназначенный министр буквально через неделю позвонил мне и высказал желание встретиться для обсуждения вопросов информационной безопасности страны. Думаю, от нашего регулярного контакта тогда одинаково выиграли и министерство, и наш комитет.
Под руководством Сауытбека Абдрахманова газета «Егемен Қазақстан» стала действенным инструментом государственной культурной и информационной политики. Выверенность и социальная направленность ее материалов были востребованы обществом и во многом задавали тон в освещении актуальных проблем развития нашей страны.
Пользуясь большим авторитетом, Сауытбек Абдрахманович как талантливый руководитель-хозяйственник сумел обеспечить всех сотрудников редакциижильем в двух новых многоквартирных домах и двух общежитиях. Он воспитал плеяду талантливых журналистов, которые получили богатейший профессиональный опыт, отточили перо, переняли и приумножили лучшие традиции мастеров публицистического цеха.
Сауытбек Абдрахманов последовательно выстраивал редакционную политику в соответствии с важнейшими задачами культурного и социально-экономического прогресса, непосредственно участвовал в подготовке и оформлении журналистских материалов. На страницах газеты большое внимание уделялось общественным проблемам, вопросам национального искусства и истории. Человек энциклопедических знаний и талантливый аналитик, Сауытбек Абдрахманов принимал самое деятельное участие в разработке государственных программ.
Абдрахманов – признанный мастер интервью. Ему посчастливилось интервьюировать Габита Мусрепова, Олжаса Сулейменова, Людмилу Зыкину, Михаила Ульянова, Наталью Аринбасарову, Андрея Михалкова-Кончаловского, Сергея Соловьева, Андрея Эшпая, Евгения Матвеева, Батыра Закирова, Махмуда Эсамбаева, Бибигуль Тулегенову, Гульфайруз Исмаилову, Асанали Ашимова. В разные годы состоялись его беседы с экс-президентом Грузии Эдуардом Шеварднадзе, президентом Египта Мухаммедом Хосни Мубараком, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Слово, объединяющее народы
Несмотря на высокую государственную и редакционную занятость, Сауытбек Абдрахманович продолжал творить, выпуская в свет многочисленные книги, эссе, статьи и рецензии. Его произведения «Летопись независимости», «Испытание государственности на прочность», сборник репортажей «Оседлавший скакуна Казахстан» и сегодня интересны читателю объективными историческими свидетельствами первого периода становления нашей государственности и суверенитета. Написаны они человеком, который сам был одним из активнейших творцов истории молодого независимого Казахстана.
Мне трудно дать глубокий художественный анализ всех произведений юбиляра. Ведь абсолютное большинство его работ написано на казахском языке. Однако я ознакомился с рецензиями ученых-литературоведов, и все они отмечают большой вклад Сауытбека Абдрахманова в развитие казахстанской культуры и в создание условий для взаимного обогащения народов мира лучшими творческими достижениями.
Например, академик Сеит Каскабасов писал: «Будучи признанным ученым-литературоведом, Сауытбек Абдрахманов в 2008 году опубликовал монографию «Перевод поэзии и поэзия перевода», представляющую собой фундаментальный труд обобщающего историко-теоретического характера. Эта книга отличается от прежних работ автора всеохватывающим содержанием, раскрывающим на фоне общемирового процесса такие чрезвычайно важные проблемы переводоведения, как история и практика перевода, его теория и поэтика. Они рассмотрены вкупе со многими другими вопросами, относящимися не только к переводоведению, но и к другим наукам, например, к культурологии, филологии и политологии, что придает книге некую феноменальность и монументальность. Феноменальность проявляется в ее многоплановости и полифункциональности, в оригинальности аспектов рассмотрения избранной темы, а монументальность – в широте охвата материала, в основательности обобщений, сделанных на основе тщательного анализа как самих текстов оригиналов и переводов, так и мнений разных ученых и писателей о природе художественного, да и любого другого перевода».
Подтверждением высокого уровня его научных изысканий стал цикл работ, посвященных Пушкину: «Коран и Пушкин», «Наш Пушкин», «Поехал я в Уральск», «Тюркизмы в произведениях Пушкина». Отдельные его статьи в разные годы печатались в таких московских изданиях, как «Литературная газета», «Независимая газета», «Аргументы и факты», «Комсомольская правда». К ним примыкают исследования переводческих трудов Абая, переложившего на казахский язык произведения великих русских поэтов, и упомянутая выше книга «Перевод поэзии и поэзия перевода». Научную глубину этих работ подтверждают и ученые степени юбиляра: он защитил кандидатскую диссертацию по роману «Евгений Онегин» и его восприятию в казахской литературной и фольклорной традициях, а затем стал доктором филологических наук и удостоился звания профессора.
За работы в области пушкинистики, за фундаментальные исследования русской и казахской литературы Сауытбек Абдрахманов отмечен одной из престижных наград Академии российской словесности – Пушкинской медалью «Ревнителю просвещения».
Немало трудов он посвятил творчеству Абая, Мухтара Ауэзова и других классиков отечественной литературы, составил антологию казахской поэзии XX века, подготовил к изданию ряд других книг. Особое впечатление на читателей произвела его книга, посвященная культурологии великого сына казахского народа Абиша Кекилбаева. В ней раскрыт талант Абиша-аға как писателя, философа и политического деятеля, внесшего неоценимый вклад в становление и укрепление независимого Казахстана. О ценности этого труда говорит то, что после выхода в свет на казахском языке под названием «Абыз Әбіш» книга четырежды переиздавалась. Факт, не требующий комментария. В 2020 году за эту книгу Сауытбек Абдрахманов стал лауреатом
Государственной премии в области литературы и искусства им. Абая.
Большим событием в культурной жизни страны стал выход указанной книги на русском языке в московском издательстве «Художественная литература». Президент Касым-Жомарт Токаев в предисловии к книге отметил, что «...в ней на основе большого фактологического материала всесторонне раскрыты искусствоведческие, литературоведческие, политологические, философские грани творчества Абиша Кекилбаева, его энциклопедические знания и академический универсиализм».
Отдельные произведения юбиляра изданы за рубежом на русском, английском, французском, турецком, немецком, узбекском и кыргызском языках. Перед его юбилеем книга «Корифей» была переведена на азербайджанский язык и издана в Баку в престижной книжной серии «Жемчужины тюркской литературы».
Значительное место в творчестве Сауытбека Абдрахманова занимают выполненные им переводы произведений иностранной литературы на казахский язык. Успехов на этом поприще он добился благодаря виртуозному владению родной речью, глубокому знанию всех ее тонкостей и богатств, верностью давним художественным традициям казахского народа. Сауытбеком Абдрахмановичем переведены арабский народный роман «Жизнеописание султана аз-Захира Бейбарса» и роман Виктора Гюго «Отверженные».
Своим творчеством Сауытбек Абдрахманов активно популяризирует отечественную литературу далеко за пределами Казахстана, способствуя ее международной узнаваемости. Поэтому я полностью поддерживаю инициативу моего друга Ерсултана Бектурганова о переводе и издании книги «Корифей» на английском языке.
Депутатские будни
Наиболее памятны мне годы совместной работы в Мажилисе Парламента VI созыва, куда мы с Сауытбеком Абдрахмановым были избраны по квоте Ассамблеи народа Казахстана. Благодаря своему политическому и государственному опыту он сразу выделился в нашей депутатской группе и возглавил ее. С первых дней общения Сауытбек Абдрахманов проявил себя тактичным, интеллигентным и скромным коллегой с исключительным чувством юмора и пониманием высокой ответственности за исполнение депутатских полномочий. Приведу несколько сухих, но красноречивых фактов, которые ярко характеризуют работу возглавляемой им группы и его личный вклад в развитие казахстанского парламентаризма.
Под руководством Абдрахманова депутатская группа АНК за пять лет приняла участие в подготовке более 200 законов и 30 правительственных часов. Ее представители работали в профильных комитетах Мажилиса, занимаясь вопросами культуры, образования, социальной защиты, промышленности, молодежной политики, развития сельского хозяйства и малых городов. В качестве руководителя рабочей группы по разработке законопроектов он провел 52 заседания и 50 совещаний с представителями государственных органов, экспертами и другими заинтересованными сторонами. Активную депутатскую работу Сауытбек Абдрахманов умело сочетал с научной деятельностью. За эти годы им были изданы книги «Әдебиет әлемі», «Өнер өлкесі» и вышеуказанный эпохальный труд «Абыз Әбіш».
Сауытбек Абдрахманов активно участвовал в международной деятельности Мажилиса. Его заметная роль в укреплении гуманитарного диалога во многом объяснялась большим опытом межкультурного общения и умением найти общий язык с зарубежными коллегами. Он убедительно рассказывал партнерам о казахстанской модели межнационального согласия, духовном наследии нашего народа, перспективах сотрудничества Казахстана с другими странами.
Всегда было интересно слушать его глубокие рассуждения о мире и согласии в нашем общем доме. Вот как он говорил на сессии АНК о значимости культурных связей: «В далеком 1966-м году случился знаменитый Кашмирский конфликт между Индией и Пакистаном. Территориальный спор, который вылился в настоящую кратковременную войну. В том же году в Ташкенте состоялась знаменитая встреча руководителей двух стран при посредничестве Косыгина. И в те дни мы, возвращаясь из школы, мы – это ученики 8-го класса, поспорили о том, кто прав: Индия или Пакистан. И пришли к выводу, что права Индия. Почему? Мы, естественно, не разбирались в том споре о том, кому должна принадлежать земля Кашмирская. Мы знали одно. Мы любим индийское кино. Мы с удовольствием слушаем индийские песни, с удовольствием смотрим индийские танцы. А пакистанские фильмы мы тогда не знали. Соответственно не знали и песен, и танцев. Хотя Пакистан – это мусульманская страна. Даже по этой простой причине мы должны бы более склонно относиться к позиции Пакистана, а не к позиции Индии. Но нет, мы сочли, что права Индия. Ни в чем не разбираясь. Это о чем говорит? Это говорит о том, что, чтобы любить, ценить, люди должны сначала знать. А знать люди могут о стране в первую очередь посредством перевода, который сближает народы».
Просто и доходчиво, не правда ли?
На протяжении всего трудового пути заслуги Сауытбека Абдрахманова не раз отмечались высокими государственными наградами: орденами «Барыс» I степени и «Парасат», почетным званием «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері».
Изучив многие материалы о жизни и деятельности Сауытбека Абдрахманова, я еще раз убедился: если человек трудолюбив, любит свое дело, неустанно работает над своим образованием и глубоко вникает во все тонкости избранной профессии, он достигает вершин. В судьбе юбиляра творчество и государственная служба всегда взаимодополняли друг друга.
В этот знаменательный день я хочу пожелать своему коллеге, талантливому писателю, переводчику, эссеисту и журналисту Сауытбеку Абдрахманову крепкого здоровья, долголетия и исполнения всех творческих замыслов. Пусть казахстанские читатели, знакомясь с его трудами, овладевают новыми знаниями и тем самым укрепляют нашу государственность, культуру и интеллектуальный патриотизм. Это и есть лучшая награда для писателя.