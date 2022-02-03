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Талантам надо помогать
Любовь Доброта, Туркестанская область

Более 300 тыс. школьников будут охвачены дополнительным образованием, бесплатно посещая творческие кружки и спортивные секции.

Для эффективного проведения досуга и всестороннего развития детей в текущем году предусмот­рен государственный заказ на 5 тыс. мест в сфере образования, 13 тыс. мест в сфере спорта и 3 865 мест в сфере культуры.

Средние расходы на одного ребенка в этих кружках составляют 9 934 тенге в месяц или 357,624 тыс. тенге на 1 год. В результате выделения государст­венного заказа доля детей, охваченных дополнительным образованием, достигнет 300 241 или 65% от общего числа школьников.

В Туркестанской области дейст­вуют 53 организации дополнительного образования. 13 из них расположены в городской и 40 – в сельской местнос­ти. Среди них 13 музыкальных школ, 11 станций юных туристов, 5 творческих центров, 7 домов школьников, 2 художественные школы, 13 школ искусств и
2 Дворца школьников.

Их посещают в общей сложности 28 500 школьников. Еще порядка 250 тыс. детей, что составляет 54,6% от общего числа учащихся, занимаются в творчес­ких кружках.

В последние годы в Туркестане введены в эксплуатацию здания музыкальной школы «Ақжайық» и Дворца школьников. «Ақжайық» стала площадкой для проведения различных конкурсов, соревнований, музыкальных представлений и фестивалей. Во Дворце школьников работают более 30 кружков различной направленности с охватом около 2 тыс. учащихся. Основной приоритет отдан конст­руированию беспилотников и робототехнике, работе по развитию детского творчества.

В октябре 2020 года введены в эксплуатацию дома школьников: в Казыгуртском районе на 120 мест и в Келесском районе – на 320. В Тюлькубасском районе открылся филиал районной школы «Өнер». В Сайрамском и Сарыагашском районах в декабре прошлого года построены и сданы в эксплуатацию дома школьников.

Открытие Домов школьников в городе Арысе и Отырарском районе планируется в текущем году. Всем районам и городам даны конкретные поручения по расширению сети организации дополнительного образования.

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