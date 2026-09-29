Талантам надо помогать

Человек труда
Дария Торе-Али
корреспондент отдела Общество

С именем Дильдаш Битуовой связано становление системы поддержки одаренных детей в Казахстане.

фото предоставлено Республиканским научно-практическим центром «Дарын»

В Евразийском национальном университете им. Л. Н. Гумилева сос­тоялось торжественное собрание, посвященное 80-летию Дильдаш Рыскулбековны Битуовой.

Почти 60 лет посвятила педагог сфере образования и воспитанию подрастающего поколения. Отличник образования РК, член-корреспондент Национальной академии образования им. Ы. Алтынсарина (НАО), кавалер ордена «Құрмет», она прошла путь от школьного учителя до руководителя Респуб­ликанского научно-практического центра «Дарын», а позднее возглавила Казахстанскую академию юных патриотов.

Поздравление от имени министра просвещения Жулдыз Сулейменовой было зачитано исполняющим­ обязанности председателя Комитета среднего образования Жомартом Карамбаевым. А коллеги, соратники и ученики говорили о большой роли Дильдаш Битуовой в развитии системы работы с талантливыми школьниками.

– Мне казалось, что Дильдаш Рыс­кулбековна относится с особым вниманием только ко мне. А потом я поняла: она такая со всеми – открытая, добрая, заботливая и поддерживающая каждого, – вспоминает бывший депутат Мажилиса Майра Айсина.

О значении созданной системы поддержки способных школьников рассказал и представитель НАО Исатай Сагындыков. По его словам, даже перед хорошо учившимся ребенком после окончания школы встает вопрос: куда двигаться дальше? Многие терялись на этом этапе, но работа центра «Дарын» помогала выстроить дальнейшую траекторию – через олимпиады, научные проекты и профессиональную ориентацию. Он также напомнил, что одним из заметных результатов работы команды «Дарын» при участии Дильдаш Битуовой стало проведение в Астане международной математической олимпиады 2010 года, собравшей участников более чем из ста стран. А журналист и писатель Сулеймен Мамед обратил особое внимание, что во время международных олимпиад Дильдаш Битуова стремилась познакомить зарубежных гостей не только с достижениями наших школьников, но и с историей, культурой и традициями Казахстана.

О преемственности заложенных подходов рассказала заместитель директора центра «Дарын» Айгуль Каркулова: в 2025⁄2026 учебном году казахстанские школьники завоевали 1 067 медалей и 57 специальных наград на международных олимпиа­дах и научных соревнованиях. Она подчеркнула, что это – результат продолжения профессио­нальных традиций, сформированных предыдущими поколениями педагогов и организаторов системы «Дарын».

Встреча получилась теплой и во многом построенной на личных воспоминаниях. Говоря о почти 60-летнем профессиональном пути Дильдаш Битуовой, участники возвращались к первым проектам, совместной работе, международным олимпиадам и историям, которые связывали их на протяжении многих лет. За официаль­ными поздравлениями постепенно складывался портрет педагога, чья работа оставила заметный след не только в системе образования, но и в судьбах многих коллег и учеников.

#ЕНУ #юбилей #Дильдаш Битуова

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