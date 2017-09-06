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Валентина Алексеева

Инвестиционно привлекательный регион

Многолюдностью отличались все дни знакомства с представителями древней земли с богатейшей историей. На мероприятиях ЮКО с 28 августа по 3 сентября побывало более 398 тыс. гостей.

Стартовали Дни ЮКО в Астане с бизнес-форума «Ontustik Business: возможности и перспективы», на котором были презентованы инвестиционные проекты и туристические возможности динамично развивающегося региона с мощным экономическим потенциалом.

Как отметил в своем приветст­венном слове аким области Жансеит Туймебаев, Южно-Казахстанская область расположена на пересечении путей, связывающих Центральную Азию, Ближний Восток и Европу, что обеспечивает развитие экспорто­ориентированного производства и приграничной торговли.

– Как известно, в мире растет спрос на качественную пищевую продукцию, – подчеркнул аким, – потребителям нужны качество и безопасность. В связи с этим для Казахстана открываются рынки России, Китая, Ирана и других стран. У области большие возможности, чтобы освоить эти рынки. Это регион с развитым сельским хозяйством. За последние 3 года урожай бахчевых превысил миллион тонн. 80% теплиц в Казахстане расположены в нашем регионе. Только на территории Южно-Казахстанской области выращивают хлопок, 70% винограда и овощей растут в нашей области.

Важным итогом форума стало подписание 6 меморандумов. Одним из первых подписан мемо­рандум о взаимопонимании между АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Шымкент» и Китайским комитетом содействия развитию международной торговли провинции Аньхой. Подписан меморандум о взаим­ном сотрудничестве между АО «НК «СПК «Шымкент» и ООО «НГ-Энерго». Помимо этого, заключено соглашение и подписан меморандум о реализации инвестиционных проектов между управлением предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма Южно-Казахстанской области и компанией LANDMARK POWER HOLDINGS LTD.

В целом в область в нынешнем году привлечено 229,9 млрд тенге. По сравнению с этим же периодом прошлого года показатели вырос­ли на 31,5%, доля в республиканском объеме составила 5,7%. Для привлечения инвестиций в регион с начала года было проведено более 40 деловых встреч с зарубежными инвесторами. В результате подписаны договоры по строительству завода по выпуску медицинских изделий и препаратов с ОАЭ. Совместно с Россией будет построен нефтеперерабатывающий завод, производящий топливо по стандартам Евро-5. Совместно с Китаем ЮКО намерена производить биэтанол, фосфорные удобрения, и будет построена солнечная электростанция мощностью 200 МВт.

По словам заместителя руково­дителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития и туризма Южно-Казахстанской области Баглана Жумашбекова, туристический потенциал регио­на очень велик. С учетом этого и предоставляются инвестиционные преференции.

Немаловажно отметить и то, что на Южно-Казахстанскую область приходится каждый пятый проект республики по программе индустриализации. В текущем году планируется реализация ряда проектов на сумму около 3,5 млрд тенге.

От древних истоков

Конечно, посетить все 43 культурно-массовых мероприятия, раскрывающих традиции, обы­чаи, культуру региона, одному человеку было бы невозможно. Тут и месяца бы не хватило, не то что 7 дней. Но программа ЮКО и была хороша тем, что ее составляли в расчете на людей всех возрастов и разных предпочтений.

Особо запоминающимися стали караван искусств «Түркі елінің түп тамыры – Оңтүстіктен мерейлі Астанаға сәлем!», а также шоу-концерты «Сәлем, Астана! Сәлем, ЭКСПО!» и «Оңтүстік әзілдері», выставка ремесленников и художников южного региона. Незабываемое впечатление оставил и кюй, исполненный 600 юными домбристами на площади «Байтерек», а также презентация книг «Тұлға. Тәуелсіздік. Тарих», «Жаһан таныған жеті тұлға» в Национальной академической библиотеке.

Мощным эмоциональным зарядом стал гала-концерт мастеров искусств области «ЭКСПО-ға Оңтүстіктен ән шашу!», открывший культурную программу в центральном концертном зале «Казахстан». Участие в нем приняли около тысячи мастеров искусств. Танцевальные ансамб­ли «Қазына», «Шамсинур», «Тұмар», «Шаттық», а также артисты Областной филармонии им. Ш. Калдаякова порадовали зрителей исполнением музыкально-хореографической композиции «Тіршіліктің бастауы – Қазығұрт».

Тепло были встречены оркестр казахских народных инструмен­тов «Сугур» областной филармонии, симфонический оркестр областного театра оперы и балета, эстрадный джазовый ансамбль «Х-бэнд». Украшением концерта стали попурри из композиций Шамши Калдаякова, народные песни, парад теноров и сопрано, композиция Б. Сердалина «Түркістаным-Тұраным» в исполнении победителей рес­публиканских, международных конкурсов.

Порадовала своим искусством и заслуженная артистка РК уроженка Южно-Казахстанской области Алтынай Жорабаева, исполнившая песню «Елімнің жүрегі – Астана». Перед жителями и гостями столицы выступали известные в стране артис­ты Нурлан Онербаев, Кайрат Нуртас, Жубаныш Жексенулы, Затыбек Копбосынулы, Маржан Арапбаева, Ибрагим Искандер. Финальным аккордом программы стала песня «Мәңгілік ел», объединившая исполнителей и зрителей.

Было чему радоваться и детям. Во Дворце школьников в рамках Дней ЮКО состоялась презентация анимационного фильма «Күшатасы – Қажымұқан», повест­вующего о памятных мес­тах и великих личностях. Идея фильма принадлежит акиму Южно-Казахстанской области Жансеиту Туймебаеву, он снят по заказу акимата в контексте задач, поставленных Главой государства в программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

Мужественный богатырь Кажымукан Мунайтпасов, ставший гордостью казахского народа, – наглядный пример для молодежи. Фильм снят на киностудии «Сак», которую возглавляет Нуриддин Патеев, режиссер – Батырхан Дауренбеков, автор сценария и продюсер – Бакытжан Кулжабаев, композитор – Руслан Шыныкулов.

Кроме того, «Оңтүстік-Цирк» представил в столице театрализо­ванную постановку «Томирис», режиссером которой выступил Данияр Серикбаев. Это представление – широкая панорама жизни свободолюбивого, вольного, храбро­го народа, проживающего в Великой степи. Ярко раскрываются благородство и мудрость Тумар (Томирис), вступившей в единоборство с царем Киром. Зрелищности действию добавили клоуны, акробаты, воздушные гимнасты, показавшие сложнейшие трюки. Выразительные «роли» были и у хищных зверей.

И это не единственное грандиоз­ное выступление учреждения «Оңтүстік-Цирк». Не менее запоминающимися стали «Алақай, Балақай-1, 2» и театра­лизованная постановка «Джунг­ли». А об уровне мастерства цирковых артистов говорят их награды в многочисленных рес­публиканских и международных конкурсах.

Душевности и щедрости пример

Южноказахстанцы запомнились не только россыпью своих талантов, но и акциями, поисти­не отражающими щедрость и широту души южан. В праздник Курбан айт молодежь области раздала астанинцам и гостям города 5 тыс. пакетиков с баурса­ками у торгово-развлекательного центра «Хан Шатыр», в общественном транспорте и возле ЭКСПО-городка. Юноши и девушки, улыбчивые и нарядные, не только угощали, но и пели, а также приглашали всех желаю­щих на танцевальный вечер «Астананың жұлдызды түні» на площади «Байтерек».

Отметим, что на вечере своим выступлением зрителей порадовали квартет «Жігіттер», Газизхан Шекербеков, трио Boys band, а также известный барабанщик «Бурхан-стайл», танцевальная группа GK, спортивный уличный клуб «13-Legion».

Многим надолго запомнится и встреча с изобретателем из Южно-Казахстанской области Еркинбеком Бокебаевым, который на двух передвижных юртах QazaqArbasy, установленных в центре Астаны, раздавал фрукты и национальные напитки кумыс и шубат. И разве можно забыть праздничный дастархан по случаю празднования Курбан айта, когда южноказахстанцы угостили всех желающих 300 кг плова?

Ковры, лекарства, стройматериалы…

Выставка южноказахстанских товаропроизводителей «Оңтүстік өнімдері» – событие не менее значимое и посещаемое. Посетителям была предоставлена возможность наглядно убедиться не только в инвестиционном и туристичес­ком потенциале области, но и ознакомиться с продукцией 60 предприятий пищевой и легкой промышленности, машиностроения, фармацевтики, строительной индустрии.

Во Дворце Мира и Согласия жители и гости столицы охотно покупали ковры, чулочно-носочные изделия, текстиль, одежду и школьную форму, комплекты для новорожденных, мужские костюмы. Кроме того, здесь можно было приобрести транс­форматоры, лекарственные препараты и изделия медицинского назначения, медицинское оборудование, строительные товары и продовольственную продукцию. Причем товары продавались по цене на 15–20% ниже рыночной. Информативными и интересными получились видео­ролик об инвестиционной привлекательности ЮКО и фильм о промышленных предприятиях области, показанные на LED-экране.

На ярмарках товаров народного потребления были представлены такие бренды региона, как «Оңтүстіктің қауын-қағы», «Отырардың қымыраны», «Қа­зығұрттың қымызы», «Шар­дараның балығы», «Сары­ағаштың шипалы суы»…

Забавы для настоящих мужчин

Ипподром «Қазанат» также стал местом, где южноказах­станцы задавали тон. Здесь состоялись соревнования по нацио­нальным конным видам спорта – аударыспақ, қыз қуу, жамбы ату, теңге ілу, құсбегілік и джигитовке.

В церемонии открытия приняли участие вице-министр культуры и спорта РК Сакен Мусайбеков, серебряный призер летних Олимпийских игр Жазира Жаппаркул и прославленный боксер, депутат Мажилиса Парламента РК Серик Сапиев.

Состязания, открывшиеся скачками, продолжились соревнованиями қазақ күресі среди взрос­лых в весовой категории свыше 80 кг. Затем прошел турнир по игре в асык ату и тогызкумалаку. Много волнений вызвало соревнование қошқар көтеру, где надо было поднять вес до 35 кг. Здесь не было равных Бердикулу Алфа­раби, поднявшему на плечах барана 28 раз. В соревновании тенге алу победителем стал Маг­жан Сапарбеков.

Овощное и фруктовое изобилие

Возможно, кто-то не попал на концерты южноказахстанцев, но вот на сельскохозяйственной ярмарке стремились побывать все. Аграрии области привезли на нее 104 тонны мясной продукции, 188 тонн овощей, 54 тонны молочной продукции, шардаринские дыни и арбузы, тюлькубасские яблоки и сарыагашские помидоры. Людей привлекали и качество продукции, и цены, которые были на 25% ниже рыночных. Следует отметить, что прошедшая ярмарка уже пятая за лето. Планируется еще одна. Всего же в столице будет реализовано 12 976 тонн сельскохозяйственной продукции.

Стоит отметить, что в нынешнем году в области посевная площадь увеличилась на 20,7 тыс. га и составила 809,5 тыс. га. Аграрии собирают богатый урожай. К примеру, по области уже собрано 762 тыс. тонн овощей, 1 млн тонн бахчевых культур и более 208 тыс. тонн картофеля.

Напомним, в Южно-Казахстанской области до конца текущего года пройдут 10 185 мероприя­тий, посвященных Международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017». Из них порядка 1 400 мероприятий подготовят областные управления, а около 8 800 – города и районы ЮКО.

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