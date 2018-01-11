Культура
Талантливую пианистку родом из Казахстана депортируют из Германии
Известную в Германии пианистку родом из Казахстана Анастасию Дранчук депортируют из-за просроченной студенческой визы, сообщает Sputnik со ссылкой на RBB.

Анастасия жила в семье музыкантов, ее родители – профессиональные скрипачи. В 12 лет музыкального вундеркинда пригласили учиться в Берлинскую высшую школу музыки имени Эйслера, семья переехала в Берлин. Анастасия Дранчук стала известным музыкантом в Германии и за ее пределами, она выступала с оркестрами и сольно, была почетным гостем на приемах в правительстве, играла перед канцлером Ангелой Меркель.

Сообщается, что пианистка полностью посвятила себя музыке и не позаботилась о документах, а между тем 16 лет жила по студенческой визе, срок которой давно истек. Родители Анастасии смогли вовремя оформить вид на жительство, а затем гражданство, при этом сообщается, что у девочки не было времени заняться документами из-за постоянных выступлений и подготовки к ним.

Предупреждение о депортации пианистка получила в конце декабря, а покинуть страну ей необходимо до конца января. При этом девушка считает Германию своим домом и намерена приложить усилия, чтобы остаться. Она наняла адвоката и обратились в комитет по особым случаям в надежде получить гражданство.

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