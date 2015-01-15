Талантливый учитель, требовательный руководитель

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Благодарные ученики
Досмаил Тулепович Бекишев родился 17 марта 1930 года в ауле Айнаколь Теренозекского района Кызылординской области.
Его детство пришлось на тяжелые военные годы. Как сейчас мы понимаем, детства в общепринятом смысле у него и не было. Когда началась Великая Отечественная война, ему было 11 лет. Лозунг «Все – для фронта, все – для победы!» был и для таких вот мальцов, на своих хрупких плечах вынесших тяготы тяжелой колхозной работы.
С самого раннего возраста Дос­маил Тулепович стремился к знаниям и хорошо учился в школе. После он поступил на факультет естествознания Кызылординского педагогического института, в котором еще работали эвакуированные в годы войны киевские и ленинградские профессора.
После окончания в 1952 году института Бекишева Досмаила направляют на работу учителем химии и биологии в Кармакчинский район. Однако его первый педагогический опыт оказался недолгим, так как он был призван в ряды Советской армии, где имеющий крестьянскую смекалку парень был на хорошем счету и закончил службу младшим командиром в артиллерии.
После увольнения Бекишев Досмаил работал по специальности в вечерней школе рабочей молодежи и средней школе имени 1 Мая города Кызылорды.
Мы, его ученики, выпускники первомайской школы, которым уже тоже много лет, хорошо помним молодого стройного учителя, который любил свой предмет и старался, чтобы и нам понравились его любимые химия и биология. Но главное было не это. Он учил нас любить жизнь, быть полезными обществу и своему народу.
На протяжении всей жизни он помнил о своих первых воспитанниках. Поражала его великолепная память, когда и через пятьдесят лет, просматривая старые фотографии, он наизусть мог назвать имя и фамилию каждого своего ученика, интересовался, как сложились их судьбы.
В 1961 году Д. Бекишев был переведен на должность инспектора школ в областной отдел народного образования.
Можно сказать, что Досмаилу Тулеповичу всю жизнь везло на хороших руководителей. Он всегда тепло отзывался о таких своих наставниках, как заведующий областным отделом народного образования Уали Туралиев, первые секретари районных комитетов партии Елеу Кушербаев и Конысбек Казантаев и многих других. Руководители партийных и советских органов также ценили профессионализм и полную самоотдачу молодого руководителя.
С 1967 по 1986 год, то есть почти 20 лет, Д. Бекишев работал заведующим районных отделов народного образования в Теренозекском и Казалинском районах Кызылординской области.
В этих районах он оставил о себе хорошую память как справедливый и честный руководитель. Так одна из его бывших подчиненных недавно вспоминала, что за все время работы он никогда не позволил себе повысить голос на подчиненных, хотя был очень требовательным и во главу угла ставил служение делу.
Перед выходом на пенсию Досеке, как звали его товарищи и друзья, работал директором школы-интерната для одаренных детей имени Юрия Гагарина в Кызыл­орде.
После переезда в Алматинскую область, находясь на пенсии, никогда не сидел сложа руки. Его огород и сад всегда были ухоженными и приносили радость детям и внукам. Хорошим огородником он был всегда. В Казалинске соседи приходили посмотреть на его сад и поучиться его методам выращивания различных культур, которые раньше не очень приживались в суровых условиях Приаралья.
Как ветерана трудового фронта, его часто приглашали в среднюю школу поселка Көлді, и он всегда с большой ответственностью относился к встречам с молодым поколением.
По его завету Досмаил Бекишев был похоронен недалеко от поселка, где плодотворно провел последние 20 лет своей жизни.
Память о Досмаиле Тулеповиче Бекишеве, прекрасном человеке и честном руководителе, навсегда останется в наших сердцах.

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