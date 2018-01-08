Талантливый юный пианист Клим Пак выступит на сцене "Астана Опера"

Талантливый юный пианист Клим Пак и камерный оркестр "Астана Опера" под руководством дирижера Армана Уразгалиева представят жителям и гостям столицы концерт "И вновь пленяет Моцарт". Произведения гениального австрийского классика прозвучат в камерном зале театра 10 января, начало концерта в 19:00, передаетВ этот вечер прозвучит произведение, написанное в самые счастливые годы жизни композитора и вошедшее в золотую сокровищницу творчества Моцарта – Концерт № 14 для фортепиано с оркестром. Увертюра к знаменитой комической опере "Свадьба Фигаро" предстанет в виде пьесы, гармоничной, поражающей воображение разнообразием ярких образов, ставшей воплощением жизнерадостности.Фото пресс-службы театра"Астана Опера"Фото пресс-службы театра"Астана Опера"Слушателям также предложат Симфонию № 29 ля мажор. Впечатляющая по своим композиционным масштабам и технике, динамичная симфония была написана автором в юном возрасте и продолжала оставаться предметом гордости долгие годы.Фото пресс-службы театра"Астана Опера"Лауреат международных конкурсов, подающий большие надежды молодой пианист из Астаны Клим Пак, является учеником Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени Чайковского.Фото пресс-службы театра"Астана Опера"Возможность выступить с концертом на сцене камерного зала Клим Пак получил в качестве специального приза от театра "Астана Опера" на IV Международном фестивале классической музыки и конкурсе юных пианистов Astana РianoPassion, художественный руководитель фестиваля – народный артист России Денис Мацуев. Кроме того, Клим Пак стал обладателем премии акима города Астаны.