Талантов хватает, базы — нет: главная проблема детского горнолыжного спорта

Спорт

Каждую зиму в горах над Алматы можно увидеть одну и ту же картину: дети в потрёпанной экипировке катаются на трассах, которые не обновлялись десятилетиями, а тренеры годами говорят об одном и том же — стране нужна нормальная горная инфраструктура, но дело с места почти не двигается.

Фото: Kazpravda.kz

Между тем спорт высоких достижений начинается не со сборной, а с ребёнка, который впервые встал на лыжи в шесть-семь лет. От того, что его окружает в этот момент — качество трасс, надёжность подъёмников, доступность тренировочного времени, — зависит, вырастет из него будущий чемпион или человек, который просто разочаруется в горных видах спорта и уйдёт из них навсегда. Ни один профессиональный спортсмен не появляется из ниоткуда: за каждым олимпийцем стоят годы занятий в самой обычной детской школе, куда он приходил на любительском уровне.

Если на этом первом этапе кататься негде — если канатные дороги работают со сбоями, а снаряжение устарело физически и морально, — вся система подготовки спортивного резерва рушится ещё на входе, задолго до того, как появляется шанс вырастить спортсмена международного уровня.

Специалисты в области детско-юношеского спорта в один голос говорят: перспективных детей, приходящих в горнолыжные секции, вовсе не мало — талантов хватает. Не хватает базы, на которой этот талант можно системно развивать. Тренировочный процесс, ограниченный парой часов на неудобной трассе или прерывающийся из-за отказа старого подъёмника, не может конкурировать с тем, что предлагают детям в странах, где горнолыжная инфраструктура строилась и обновлялась системно десятилетиями.

У детского и юношеского спорта нет права на паузу. Ребёнок, который в 8–10 лет мог бы тренироваться на современном склоне с профессиональным покрытием, а вместо этого занимается в условиях, далёких от международных стандартов, теряет не абстрактное время — он теряет годы, которые в спорте не восполняются.

К моменту, когда он мог бы претендовать на попадание в юниорскую, а затем и в национальную сборную, разрыв с конкурентами из стран с развитой инфраструктурой оказывается уже практически непреодолимым. Это системная, а не единичная проблема: без современной базы школы и секции стабильно проигрывают конкуренцию за подготовку кадров — причём не только на международной арене, но и внутри страны, где часть семей с перспективными детьми предпочитает уезжать тренироваться туда, где условия лучше. Те, у кого такой возможности нет, просто выпадают из системы подготовки резерва.

Разговор о горной инфраструктуре часто сужают до вопроса больших спортивных побед, но эффект от неё шире. Массовый доступ детей и молодёжи к качественным условиям для катания — это ещё и вопрос здорового образа жизни и элементарной вовлечённости подрастающего поколения в активный отдых вместо пассивного времяпрепровождения. Современная база работает не только на сборную — она работает на тысячи семей, которые получают безопасное место для тренировок рядом с домом, а не вынуждены искать альтернативы за рубежом.

Опыт стран с сильными горнолыжными традициями показывает: без современной базы для детей и молодёжи сборная мирового уровня не появляется сама по себе — она вырастает только там, где условия для этого созданы на самом первом, детском этапе.

#дети #проблема #база #тренеры #горнолыжный спорт

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