Таланты без границ

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Уак МАНБЕТЕЕВ
фото Юрия Беккера
За пять дней на фестивале выступило более 500 детей из разных городов Казахстана, среди которых были и воспитанники областного детского дома № 1, городского детдома № 1 и Детской деревни-SOS. Оценивать мастерство юных участников в номинациях «Вокал», «Хореография» и «Театр-мюзикл» были приглашены известные деятели культуры из Казахстана, США, Грузии, Армении, Латвии, Беларуси и Турции. Возглавил международное жюри Арман Гукасян, президент Всемирной ассоциации исполнительских искусств, в которую входят конкурсы и фестивали в 53 странах.
На церемонии награждения он объявил, что отныне официальным и эксклюзивным представителем Всемирной ассоциации исполнительских искусств по Казахстану и Центральной Азии является продюсерский центр «Тансари» – главный организатор фестиваля ALMALY.KZ. Теперь казахстанские дети смогут стать участниками самых престижных мировых конкурсов, ведь только за одну фестивальную неделю «Тансари» получил приглашения на бюджетные конкурсы в Китай, Южную Корею, Японию, США, Мексику, Филиппины, Армению, Индию и Узбекистан.
Главный приз фестиваля – «Золотое яблоко» – получили вокалисты из Алматинского детского дома № 1 Варвара Рыбина и Михаил Неделькин, а также воспитанник Детской деревни-SOS танцор Руслан Елбаев. Председатель жюри в номинации «Хореография» Замира Рысаева вручила детям путевку на международный конкурс в Турции. Двухнедельное пребывание она берет на себя, но раздобыть средства на перелет ребята должны будут сами. На минуту повисшая неловкая пауза завершилась радостным известием: одна из зрительниц, а ею оказалась дизайнер Улдана Казах, объявила о том, что готова оплатить перелет таким талантливым детям.
Среди счастливых обладателей главных наград фестиваля ALMALY.KZ также значатся Алуа Махмутова, Алина Сансызбай, Дильнура Биржанова, Жамиля Мукашева, группа «Очаровашки», Зайтуна Рузиева, ансамбли «Виват», «Ника», «Итезар», «Минги Тау», Ажарханшайым Есенбай, Диана Гойколова и Дмитрий Широков. Многим из них достались путевки на фестивали в ОАЭ, Армению, Латвию и Турцию.

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