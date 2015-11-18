​Таланты и поклонники

Эстрадный конкурс призван выявлять талантливых исполнителей, приобщать молодежь к музыкальному творчеству и развивать у нее эстетический вкус. По мнению участников, проведение подобных мероприятий расширяет кругозор не только у тех, кто выходит на сцену, но и у зрителей.

В вокальном состязании приняли участие 26 представителей различных регионов республики. Жюри возглавила заслуженная артистка РК, профессор Академии искусств им. Т. Жургенова Люция Толешова. Судьи единодушно признали победителем конкурса Шарапа Турганали из Алматы и вручили ему Гран-при. На первое место вышел певец из столицы Ахмет Султан. Карагандинская группа «300» стала обладателем второй премии. На третьем месте расположились Айымбек Сартуков из Западного Казахстана и Лаура Айтбаева из Караганды.

