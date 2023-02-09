Таланты – на сцену!

Сегодня в Казахстане ­действуют 182 клуба ­ЮНЕСКО с общей численнос­тью 17 тыс. активных членов. Они представлены в более чем 50 городах, 23 селах всех областей страны. Организация осуществляет масштабную работу по продвижению ценностей ­ЮНЕСКО, реализует крупные молодежные программы на стыке трех направлений: творческое образование, культурное наследие и устойчивое развитие.

На этой неделе официально дан старт музыкальному циклу Международного фес­тиваля The Planet of Art 2023, посвященного продвижению объявленного ООН Международного года диалога как гарантии мира. Проект призван поддержать талантливую молодежь, популяризировать многообразие форм культурного самовыражения. В центре внимания – и развитие творческого потенциала детей из отдаленных регионов и социально незащищенных слоев населения, продвижение идей дружбы, мира, согласия через культуру и искусство.

География фестиваля обширна: Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Турция, Узбекистан, Таджикистан. Для участия по направлениям «Вокал», «Инструментальный жанр» и «Хореография» приглашаются исполнители-солисты в возрасте от 12 до 18 лет.

Заявки на участие принимаются до 15 марта, а отборочные туры пройдут во всех 17 областях страны, а также Астане, Алматы и Шымкенте. По итогам региональных прослушиваний и смотров 25 мая будет оглашен список финалистов фестиваля. Итоговые гала-концерты The Planet of Art 2023 порадуют публику в конце лета.

Все подробности, а также условия участия можно найти на официальном сайте Казахстанской национальной федерации клубов ЮНЕСКО.