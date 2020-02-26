Талгат Калиев назначен Специальным представителем Президента РК по Афганистану
Распоряжением Главы государства Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан Калиев Талгат Габдуллович назначен Специальным представителем Президента Республики Казахстан по Афганистану, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Трудовой стаж Талгата Калиева:
Стажер-исследователь, аспирант института международного рабочего движения Академии наук СССР (Института рабочего движения и сравнительной политологии РАН) (1987-1992); Старший научный сотрудник КИСИ (1992-1993); Второй секретарь МИД РК (1993-1994); Атташе, третий, второй секретарь Посольства Республики Казахстан в Турции (1994-1997); Начальник отдела азиатской безопасности МИД РК (1998-1999); Первый секретарь Посольства Республики Казахстан в Великобритании (1999-2000); Первый секретарь Посольства Республики Казахстан в США (2000-2003); Директор департамента Европы и Америки МИД РК (01.2003-08.2003); Советник, советник-посланник Посольства Республики Казахстан в США, временный поверенный в делах Республики Казахстан в США (2003-2007); Директор департамента Америки МИД РК (2007-2009); Советник министра иностранных дел Республики Казахстан (02.2009-09.2009); Председатель Комитета по внешнеполитическому анализу и планированию МИД РК (09.2009-02.2012); Временный поверенный в делах Республики Казахстан в Румынии (02.2012-02.2014); Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Южно-Африканской Республике (02.2014-07.2019); Директор Департамента внешнеполитического анализа и прогнозирования МИД РК (с 08.2019).