Кадровые назначения
Талгат Калиев назначен Специальным представителем Президента РК по Афганистану
Распоряжением Главы государства Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан Калиев Талгат Габдуллович назначен Специальным представителем Президента Республики Казахстан по Афганистану, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Трудовой стаж Талгата Калиева:

Стажер-исследователь, аспирант института международного рабочего движения Академии наук СССР (Института рабочего движения и сравнительной политологии РАН) (1987-1992);
Старший научный сотрудник КИСИ (1992-1993);
Второй секретарь МИД РК (1993-1994);
Атташе, третий, второй секретарь Посольства Республики Казахстан в Турции (1994-1997);
Начальник отдела азиатской безопасности МИД РК (1998-1999);
Первый секретарь Посольства Республики Казахстан в Великобритании (1999-2000);
Первый секретарь Посольства Республики Казахстан в США (2000-2003);
Директор департамента Европы и Америки МИД РК (01.2003-08.2003);
Советник, советник-посланник Посольства Республики Казахстан в США, временный поверенный в делах Республики Казахстан в США (2003-2007);
Директор департамента Америки МИД РК (2007-2009);
Советник министра иностранных дел Республики Казахстан (02.2009-09.2009);
Председатель Комитета по внешнеполитическому анализу и планированию МИД РК (09.2009-02.2012);
Временный поверенный в делах Республики Казахстан в Румынии (02.2012-02.2014);
Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Южно-Африканской Республике (02.2014-07.2019);
Директор Департамента внешнеполитического анализа и прогнозирования МИД РК (с 08.2019).

Популярное

Все
Указ Президента Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
В Семее назревает скандал вокруг здания офтальмологического центра
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
«Плакал» позапрошлогодний ремонт
Жители Актау выступают против сноса спортивного комплекса
«Я из рода акынов…» Так о себе писал поэт и писатель Сырбай Мауленов
В Атырауской области установили ограничения на покупку яиц
Забастовку работников станций скорой помощи в Мангистау признали незаконной
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
В интересах народа
Костанайские школьники учатся в акиматах, домах культуры, детских садах и даже... в кафе!
Астана как символ перемен
О реформах Президента говорят зарубежные эксперты
Обед стал дороже
Быстро движимая недвижимость
С санкции суда
Шаг к демократии
Новая политическая модель – условие для экономического развития
Беларусь – Казахстан: 30 лет по пути стабильности и прогресса
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Реформатор с большой буквы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Казахстан с госвизитом посетит Председатель КНР
Посла Украины не выдворяли из Казахстана – МИД
У пенсионерки обнаружили целый склад боеприпасов в Риддере
Больше женщин предпенсионного возраста смогут трудоустроиться в Казахстане
Предложение о переименовании Нур-Султана внесли в проект Конституционного закона
Уникальность визита Председателя КНР отметил МИД РК
Участников ОПГ задержали в Нур-Султане
Тору перевели на казахский язык
Компенсация по тенговым депозитам: банки начали принимать заявки
Иностранный "хакер" обманула десятки казахстанцев
Новые программы агрострахования стартовали в Казахстане
Бесплатно обучаться на курсах сможет каждый трудоспособный казахстанец
10 лет ждали обещанных квартир от "банкирши" жители Алматы
Душевнобольной мужчина заколол знакомого в Жетысуской области
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
Тонкая красная нить инфоцыганства
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
Найдены комплекс и надпись в честь Кутлуг Эльтерис-кагана
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
Плохие дороги: причин не счесть
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Токаев выразил соболезнования Эрдогану
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 20 августа
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Новорожденного ребенка нашли в уличном туалете в Алматы – видео
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила

Читайте также

Кадровые назначения
Стало известно, кто займет место Дариги Назарбаевой в Мажил…
Кадровые назначения
Освобожден от должности вице-министр национальной экономики…
Кадровые назначения
Крупные кадровые перестановки провел Токаев
Кадровые назначения
Ряд кадровых назначений произвел Президент Казахстана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]