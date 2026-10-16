Талгат Теменов стал беллетристом

Статьи,Книжная полка
Галия Шимырбаева
старший корреспондент отдела культуры

Известный театральный и кинорежиссер представил читателям свой новый сборник – «Махаббат бекетi»

коллаж Павла Цедилина

Годом раньше, как известно, народный артист Казахстана Талгат Теменов презентовал сборник «Ай астындағы әңгіме» – «Воспоминания под луной», куда вошли эссе, очерки, интервью и сценарии, написанные им в последние годы. В этот раз он, сменив жанр, выступил как беллетрист.

– Выражаю большую благодарность президенту корпорации «Атамұра» Ракымгали Кул-Мухаммеду за то, что он предложил издать сборник моих повестей и рассказов, – сказал автор на презентации «Махаббат бекетi» в Алматы. – Если бы не он, то мое письменное художественное творчество наверняка пылилось бы где-нибудь в шкафу. Я очень тронут тем вниманием, которое проявлено ко мне.

По словам Ракымгали Кул-Мухаммеда, пока «Махаббат бекетi» вышла тиражом в две тысячи экземпляров, но если книга будет пользоваться спросом, то она будет переиздана.

– Все книги за редким исключением в нашем издательстве выходят за счет корпорации, – сообщил глава «Атамұра». – Более того, мы не претендуем на имущественные права авторов. Продавать их книги в магазинах корпорации имеем право только после письменного согласия. Что касается Талгата Теменова, то я отношусь к числу его поклонников – мне очень нравятся стиль, слог и жизненные сюжеты его рассказов и повестей. Бывает, что мы с ним обсуждаем содержание его рукописей. К чести Талгата Теменова, он всегда прислушивается к мнению тех, кто его читает. И когда однажды режиссер сказал, что хотел бы опубликовать написанную им еще в студенчес­кие годы повесть «Гульназ», по мотивам которой в 1993 году он снят фильм «Махаббат бекетi», то наши с ним желания совпали: мы издали одноименный сборник из лучших повестей и рассказов Талгата Теменова, куда вошла и «Гульназ». Сегодня книга продается во всех магазинах корпорации «Атамұра» по вполне приемлемой для нашего рынка цене – 1 900 тенге. Будет ли книга пользоваться коммерческим успехом, покажет время. Наша главная цель – культурное просвещение нации. Мы хотим в эпоху коротких видео и соцсетей вернуть моду на чтение.

Талгат Теменов признался, что пишет всю жизнь – сначала стихи, а потом и прозу, но ни поэтом, ни писателем себя не считает. Но когда режиссер скромно назвал себя «литератором-самопальщиком, писавшим до сегодняшнего дня для собственного удовольствия», писатель Кадырбек Сегизбаев поправил его, сказав, что он «незаурядный писатель-самородок».

Актер Казахского государственного академического театра для детей и юношества имени Габита Мусрепова Жомарт Зейнебыл стал одним из первых читателей сборника «Махаббат бекетi».

– Казахи говорят «Жігітке жеті өнер де аз» – «Для настоящего мужчины и семи умений мало», а еще у нашего народа есть такое выражение: «Сегіз қырлы, бір сырлы» – «Многогранная, разносторонняя, талантливая личность». Так можно сказать о Теменове: он и вправду многогранен, – считает актер. – По первому образованию Талгат-ага мой прямой коллега – он актер театра и кино. Однако мой старший друг не остановился на этом: стал сценаристом, а потом режиссером. Литературным творчеством, насколько мне известно, он увлекался с юности. Писал стихи, потом повести и рассказы. Одно из достоинств «Махаббат бекетi» с его лучшими повестями и рассказами – живой язык, яркие и, самое главное, жизненные сюжеты. К примеру, в герое рассказа «Көке бала», который вошел в сборник, я уверен, многие известные сегодня люди узнают себя. Особенно те, кто, приехав в Алматы с большой мечтой – завоевать в столице свое место под солнцем, терпят неудачу. В «Көке бала» абитуриент не поступил в вуз и устроился в Алматы сантехником. Однажды он попал в дом, где хозяин после выполненной работы усадил его за стол. «Если бы ты, көке бала, поступал в тот вуз, где я преподаю, то стал бы находкой для факультета – ты талантлив». Парень, слыша это обращение «көке бала», вспомнил, кого напоминал ему хозяин квартиры. Именно этот человек несколькими месяцами раньше, также ласково обращаясь к нему, завалил на экзаменах. Что-то подобное произошло и в жизни самого Теменова (он ведь поступал, но не поступил на философско-экономический факультет КазГУ), и в моей жизни тоже. В 1986 году я, лелея мечту стать актером, поступал в Алматинский театрально-художественный институт. Экзаменатор сказал мне тогда, что я еще очень молод и наивен, и посоветовал отслужить в армии, чтобы обрасти жизненным опытом. В 1987 году я решил попробовать поступить в другой вуз – в КазПИ (нынешний АГУ им. Абая). Так как в школе был отличником по таким предметам, как казахская литература и история, подал документы на исторический факультет. На первый вопрос ответил блестяще, второй знал еще лучше, но тут экзаменатор спросил, откуда я. Услышав, что из Кызылорды, протянул: «А, южанин. Для вас все равно мест нет в этом году». Я продолжал отвечать, но он уже будто бы и не слышал. Оказывается, после декабрьских событий 1986 года всех, кто был из южных регионов Казахстана, автоматически отсеивали. После второй неудачи я действительно ушел служить в армию. Видимо, это было к счастью: через два года с первой попытки поступил в вуз своей мечты – в театрально-художественный. Думаю, для тех ребят, кто только начинает свой жизненный путь, приобщение к такой литературе, как книга «Махаббат бекетi», станет не­оценимым шагом.

Из воспоминаний Талгата Теменова: «…Мне казалось, что историю я знаю хорошо, и не стал готовиться к экзамену. Покойный Бахтажар Мекишев, историк-фанат, он потом долгие годы возглавлял в КазГУ знаменитый клуб «Семь муз», поставил вполне заслуженную тройку.

Покидая аудиторию, я уже наверняка знал, что университет для меня накрылся. В это время начался дождь, все стали разбегаться, а мне было все равно. Я брел по Коммунистической (сейчас пр. Абылай-хана. – Ред.) пешком. Многие скрывались от дождя, перешедшего в ливень, под козырьком консерватории. Среди группы молодых ребят, стоявших там, я увидел беленькую девушку с длиннющей косой и мохнатыми ресницами. И ноги сами понесли меня под тот козырек. Слышу, они говорят о каком-то сценическом мастерстве. Я у одного спросил, что это такое. Он ответил, что режиссер Аскар Токпанов набирает курс на актерский факультет консерватории.

Дождь скоро перестал лить, ребята куда-то направились, я, хотя они и не звали меня, – следом за ними. Зашли в какой-то маленький кабинетик. Я сел в последнем ряду и стал смотреть, что они будут делать. Кто-то пел, кто-то читал стихи, третий кривлялся, изображая что-то. Мне все это было и непонятно, и неинтересно. Потом мужчина, сидевший за учительским столом, спросил: «Все выступили?». «А можно я тоже почитаю что-нибудь?» – спросил я и начал читать стихи собственного сочинения, солгав, что они написаны Сакеном Сейфуллиным. Экзаменатор оказался не промах: «Стоп! Кого, ты сказал, читаешь?» – «Сейфуллина». – «Еще раз пов­тори – чьи?» Поняв, что меня разоблачили, сказал: «Мои». Он велел: «Прочитай еще раз».

Я прочитал. Ему, видимо, по­нравилось, потому что он сказал: «Приходи завтра». Так я оказался одним из 20 набранных на курс Аскара Токпанова студентов».

#литература #Талгат Теменов #книжная полка #Махаббат бекетi

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