"Талибан" освободил сотни заключенных из тюрьмы в Афганистане

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Боевики движения "Талибан" напали на тюрьму в афганском городе Газни. Они убили охрану и освободили сотни заключенных, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на tvc.ru
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По данным местной полиции, у входа в тюрьму были найдены тела двух смертников и взорванный автомобиль. Отмечается, что нападавшие были одеты в униформу силовых структур.
Согласно сообщению представителя "Талибана", нападение совершили три смертника, которые были убиты, и один боевик. По его словам, освобождены были 400 заключенных, включая 150 членов движения "Талибан", убиты 40 охранников и полицейских.