​Талоны уходят в прошлое

В прошлом году регион наряду с Карагандинской, Акмолинской и Костанайской областями вошел в число пилотных по цифровизации здравоохранения. Отличием ЗКО от остальных стало то, что здесь эту работу было решено начать в городской поликлинике № 3 и терапевтическом отделении областной клинической больницы, а не повсеместно.

Весь прошлый год участковые врачи и медсестры поликлиники переносили данные из амбулаторных карт своих пациентов, а это более 40 тыс. человек, в электронный формат. Теперь, по словам руководителя областного управления здравоохранения Каната Тосекбаева, наработанный опыт, в том числе в части возникаю­щих проблем, будет перенесен на остальные медучреждения региона, которые в ближайшее время тоже должны перейти на безбумажный формат труда.

– Ключевым показателем результативности цифровизации здравоохранения станет разработка электронных паспортов здоровья, хранящих в себе полную информацию о пациен­те, ознакомиться с которой может любой врач, – говорит Канат Тосекбаев. – Здесь фиксируются все обращения как в поликлиническую службу, так и в стацио­нар, а также все исследования, которые были произведены. На сегодня 69 единиц медицинского оборудования, работающего в области, могут централизованно направить информацию непосредственно в электронный паспорт здоровья.

По словам специалистов, бумажные карты имеют тенденцию теряться, или врачи во избежание обвинения во врачебной ошибке могут изменить или переписать историю болезни или амбулаторную карту. В случае попытки откорректировать свою вчерашнюю запись действия врача будут зафиксированы, и он не сможет этого сделать. А от возможных утечек информации о состоянии здоровья того или иного человека данные, составляющие медицинскую тайну, защищены.

Как отмечает руководитель облздрава, электронные карты также помогут сэкономить средства, так как, к примеру, при госпитализации в стационар будет исключено дублирование анализов, сделанных в поликлинике. Они также подразумевают тотальный контроль расходования лекарственных средств. Единственно, что сам пациент пока не имеет доступа к собственному паспорту здоровья.

В идеале после перехода всей республики на электронные пас­порта здоровья изучить имеющие­ся в них материалы сможет врач в любой точке страны, в какое бы медицинское учреждение ни пришлось обратиться гражданину. При этом полностью отказаться от бумажной документации, конечно, пока не получится, потому как все докумен­ты извне или, наоборот, покидающие стены медучреждений: рецепты, больничные листы и справки для детей, выдаются в бумажном формате. Когда все организации – аптеки, работодатели и учебные учреждения – перейдут на электронную сис­тему документо­оборота, нужда в бумажках полностью исчезнет.

Действенной мерой по борьбе с очередями в поликлиниках, которая проводилась в рамках цифровизации, стало оснащение их электронными терминалами. Эта услуга, доступная во всех амбулаториях, позволила структурировать поток пациентов, дисциплинировать врачей и производить своевременную запись.

По словам Каната Тосекбаева, для проведения цифровизации здравоохранения в 2017 году 100% медицинских организаций региона были дооснащены компьютерами.

– Для качественной работы информационных систем нужен качественный Интернет, с которым есть проблемы у фельд­шерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, расположенных в приграничных населенных пунк­тах. 30% таких медицинских объек­тов испытывают трудности, – отмечает он.

Работа по цифровизации здраво­охранения региона включает в себя также модернизацию службы скорой медицинской помощи. В этом направлении на базе диспетчерской был создан ситуационный центр, который отслеживает действия всех бригад «скорой», позволяя более эффективно организовать их работу. С этой же целью работники «неотложки» получили планшеты, чтобы в оперативном порядке получать информацию о вызовах. В областном управлении здравоохранения отмечают, что эти меры дали результаты. На начало прошлого года в ЗКО был самый высокий в республике уровень летальности пациентов до приезда скорой помощи. Сегодня же этот показатель сравнялся со средним республиканским.

Новая модель работы скорой помощи предусматривает разделение вызовов по уровню срочности на четыре категории. Задержка приезда медицинской бригады при этом может варьироваться от 15 минут по первой срочности (ДТП, потеря сознания, боли в груди) до одного часа при повышении температуры у взрослых, обострении хронических заболеваний без угрозы жизни. Вызовы четвертой срочности, принимае­мые на «103», обслуживают поликлиники, для чего у них есть специальный автотранспорт.

В облздраве уверяют, что регион весьма успешно справился с возложенной на него задачей – стать пионером цифровизации, но это только первый этап большой и серьезной работы по внедрению безбумажного документооборота и других современных методов труда, которые должны повысить качество медицинских услуг в стране.