​Там, где гремели ядерные взрывы

Территория экспериментальной площадки, расположенной в Курмангазинском районе, сравнительно невелика. По протяженности с запада на восток она составляет 2 км, а с юга на север – 15. Во времена СССР на этом полигоне Всесоюзным научно-исследовательским институтом экспериментальной физики «Арзамас-16» в 10 скважинах на разных глубинах – от нескольких сотен метров и до полутора километров – было проведено 17 ядерных взрывов.
На сегодня за экологической ситуацией на месте бывшего полигона ведут наблюдение специалисты Института ядерной физики НЯЦ РК. Как сообщил начальник Центра комплексных экологических исследований данной структуры Виктор Глущенко, два раза в год здесь проводится отбор проб почвы и подземных вод.
В 2014 году на Азгире была проведена полная комплексная проверка экологического состояния. По заверению Виктора Глущенко, и тогда, и сейчас ситуация нормальная. В отобранных пробах превышения предельно допустимой концентрации по вредным веществам не наблюдалось.
В мае 2016 года Атырау посетила делегация Института ядерной физики, и тогда его представители встречались с руководством Атырауской области.
В ходе встречи руководство области было ознакомлено с результатами работ по нормализации радиационной обстановки на полигоне Азгир и ходом проведения комплексного радиоэкологического мониторинга. Было отмечено, что в настоящее время на территории бывшего полигона, в прилегающих районах и населенных пунктах радиационная обстановка продолжает оставаться стабильной, не представляющей опасности для здоровья населения и окружающей среды.
В свою очередь местные власти принимают ряд комплексных мер по обеспечению прилегающих к полигону небольших населенных пунктов всей необходимой инфраструктурой. Здесь стоит отметить, что эти поселки расположены в 250–300 км от райцентра Ганюшкино, а от областного центра удалены на 600 км.
Уже начаты строительно-монтажные работы по подведению линии центрального водоснабжения в такие населенные пункты, как Суйындык, Балкудық, Жалгызапан, Азгир, Егинкудық, Батырбек и Коныртерек. Планируется, что до конца года работы здесь будут завершены.
Готовится проектно-сметная документация на строительство линий центрального водоснабжения в таких населенных пунктах, как Асан и Уштоган. Средства для этого уже выделены.
Для обеспечения энергетической независимости готовится проектно-сметная документация для строительства высоковольтной линии электропередачи от райцентра Ганюшкино до населенного пункта Асан. Для этого из местного бюджета также выделены средства, в ходе тендеров определена компания-подрядчик. Но остается еще одна очень большая проблема – отсутствие асфальтированной дороги, соединяющей райцентр Ганюшкино с населенными пунктами полигона Азгир.
Без преувеличения можно сказать, что добраться до «большой земли» на машине можно только летом – зимой из-за снега и в осенне-весенний период из-за распутицы движение по бездорожью практически прекращается.