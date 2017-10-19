​Там, где гремели ядерные взрывы

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Еламан Жусанов, Атырау

Территория экспериментальной площадки, расположенной в Курмангазинском районе, сравнительно невелика. По протяженности с запада на восток она составляет 2 км, а с юга на север – 15. Во времена СССР на этом полигоне Всесоюзным научно-исследовательским институтом экспериментальной физики «Арзамас-16» в 10 скважинах на разных глубинах – от нескольких сотен метров и до полутора километров – было проведено 17 ядерных взрывов.

На сегодня за экологической ситуацией на месте бывшего полигона ведут наблюдение специалисты Института ядерной физики НЯЦ РК. Как сообщил начальник Центра комплексных экологичес­ких исследований данной структуры Виктор Глущенко, два раза в год здесь проводится отбор проб почвы и подземных вод.

В 2014 году на Азгире была проведена полная комплексная проверка экологического сос­тояния. По заверению Виктора Глущенко, и тогда, и сейчас ситуа­ция нормальная. В отобранных пробах превышения предельно допустимой концентрации по вредным веществам не наблюдалось.

В мае 2016 года Атырау посетила делегация Института ядерной физики, и тогда его представители встречались с руководством Атырауской области.

В ходе встречи руководство области было ознакомлено с результатами работ по нормализации радиационной обстановки на полигоне Азгир и ходом проведения комплексного радиоэкологического мониторинга. Было отмечено, что в настоящее время на территории бывшего полигона, в прилегающих райо­нах и населенных пунктах радиационная обстановка продолжает оставаться стабильной, не представляющей опасности для здоровья населения и окружающей среды.

В свою очередь местные власти принимают ряд комплексных мер по обеспечению прилегающих к полигону небольших населенных пунктов всей необходимой инфраструктурой. Здесь стоит отметить, что эти поселки расположены в 250–300 км от райцентра Ганюшкино, а от областного центра удалены на 600 км.

Уже начаты строительно-монтажные работы по подведению линии центрального водоснабжения в такие населенные пунк­ты, как Суйындык, Балкудық, Жалгызапан, Азгир, Егинкудық, Батырбек и Коныртерек. Планируется, что до конца года работы здесь будут завершены.

Готовится проектно-сметная документация на строительство линий центрального водоснабжения в таких населенных пунктах, как Асан и Уштоган. Средства для этого уже выделены.

Для обеспечения энергетичес­кой независимости готовится проектно-сметная документация для строительства высоковольт­ной линии электропередачи от райцентра Ганюшкино до населенного пункта Асан. Для этого из местного бюджета также выделены средства, в ходе тендеров определена компания-подрядчик. Но остается еще одна очень большая проблема – отсутствие асфальтированной дороги, соединяющей райцентр Ганюшкино с населенными пунктами полигона Азгир.

Без преувеличения можно сказать, что добраться до «большой земли» на машине можно только летом – зимой из-за снега и в осенне-весенний период из-за распутицы движение по бездо­рожью практически прекращается. 

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