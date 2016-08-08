Из общего числа обращений в санавиацию 430 пришлись на выезды специалистов в отдаленные населенные пункты и 207 – на транспортировку больных и крови. Эти и другие цифры привели при встрече заместитель директора по медицинской части областной станции скорой помощи Юрий Бокач и координатор санавиации по Карагандинской области Арман Байсултан.

За шесть месяцев на треть, в сравнении с тем же периодом 2015 года, увеличился объем помощи, оказанной санитарным авиатранспортом. Отвечая на вопрос, с чем это связано, собеседники напомнили о праве каждого гражданина на получение гарантированного объема медицинской помощи. Ни один человек не должен быть обделен в спасении жизни, ведь главный принцип отечественной медицины – максимальная доступность населению.

Достойное финансирование позволяет отделению санавиации в составе областной станции скорой помощи служить бесперебойно в течение пяти лет. Транспортный парк составляют Ан-2, который относится к республиканскому центру санавиации, и три хорошо оснащенных реанимобиля «Фольксваген». Непритязательный к ландшафтным условиям «кукурузник» зимой взлетает и садится в степи на лыжах, летом разбегается на колесах. В дневное время при ясной погоде он скоро добирается туда, куда по бездорожью не домчит автомобиль. Речь, как правило, идет о расстояниях свыше 200 км.

В самом крупном регионе страны маршруты Ан-2 пролегают в направлениях городов и пунктов, удаленных от Караганды на 400–700 км. В этом году крылатая «скорая» вылетала для транспортировки пациентов 13 раз в Жезказган и 15 раз в Балхаш, рядом с которым систематически случаются дорожно-транспортные происшествия. Среди сельских районов в сводке вылетов чаще всего фигурируют Жанаарка и Каркаралы.

Примером служит самый свежий случай. Проливные дожди, грозы и туманы, вязкий грунт не позволили самолету вылететь в Каркаралинск за пострадавшей в ДТП. На машине ее могли попросту не довезти. Счет шел на часы. Карагандинцы связались с коллегами из республиканского центра санавиации. Там предоставили вертолет, который очень быстро доставил специалистов, а затем транс­портировал пациентку в областную клинику. Ей спасли жизнь. Медики использовали все резервы для спасения жизни человека. И подобных примеров много.

При более близком расположении доставку больных и узких специалистов осуществляют надежные и скоростные реанимобили. В интересах еще большей доступности медицинской помощи населению республиканским центром санавиации и областным управлением здравоохранения совместно решается вопрос об открытии в регионе еще одной площадки для санавиации – в городе Жезказгане.