​Там, где воды несет Акжайык

Наталья ВАЛУЙСКАЯ

Гордые розовые фламинго, старенький баркас, вставший на вечную стоянку у берега, уставшие рыбаки и веселый степной ветер, играющий волосами юных девушек – вот что запечатлелось маленьким и взрослым посетителям выставки в Государственном музее искусств им. А. Кас­теева. 40 лучших произведений известных и молодых мастеров Казахстана, выполненных в разных жанрах, собраны из фондов областного музея. Многие представленные художники, такие как Шаймардан Сариев и Мухит Калимов, являются уроженцами Атырауской области.

На выставке показаны живописные полотна Жанатая Шарденова, портреты Гульфайрус Исмаиловой, Жанабыла Рахметова, пейзажи сельской жизни Камбарбека Аманова и Жоламана Аралбаева, этнические и исторические работы как ощущение связи с предками Амандоса Аканаева и Адильхаира Жантасова. Бытовые пейзажи с характерными родовыми, семейными устоя­ми и традициями воплощены в полотнах Кабдолы Досниязова, Анатолия Бажанова, Игоря Никеля.

Целью экспозиции организаторы считают укрепление культурных связей между регионами, популяризацию музейного дела и ознакомление жителей и гостей Алматы с бесценными шедеврами духовной культуры казахского народа. Особое внимание уделено произведениям художников, передающих любовь к родному краю, реке Урал, живописным уголкам постоянно меняющегося Атырау и его окрестностей. Для пейзажей этого цикла характерна гамма голубых и желто-коричневых красок.

– Выставляться в государственном музейном пространстве большая честь для нас, – считает заместитель директора Атырауского областного музея художественного и декоративно-прикладного искусства им. Ш. Сариева Тулеген Орынбасарулы. – Это подчеркивает наши достижения и многолетний опыт.

Провинциальный музей, находящийся на почтительном расстоя­нии от больших очагов культуры, работает с 1999 года и не так прост, как может показаться с первого взгляда. В разнообразной коллекции этого культурно-просветительского центра региона насчитывается около 1 600 экспонатов, дающих яркое представление о художественной культуре Атырауской области, мастерах прошлого и настоящего. И в перспективе организаторы надеются на дальнейшее сотрудничество с ГМИ им. Кастеева. 

