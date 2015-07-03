Там, где живут чудеса

1892
Айгуль КОЛУМБЕТОВА
Ходить по потолку и стенам оказывается можно не только во сне. Теперь это сегодня возможно и в реальности, в парке настоящих чудес Eurikum. Любой желающий без особого труда может нарушить силу земного притяжения, а также принять участие в экспериментах. Посетители визжат от удовольствия, от души смеются. Взрослые чувствуют себя детьми, фотографируются в комнатах на память и не хотят уходить.
 559633311bf201435906865.jpeg
– Случайно узнала от знакомой, что в Алматы открылся парк чудес, – рассказывает посетительница Ольга. – И я решила туда сходить вместе с племянником. Получили много положительных эмоций. Впечатления незабываемые.
Здесь разрешается всем и каждому: трогать экспонаты руками, нажимать на кнопочки, слышать звук наоборот, завязать шнурки на ботинках плоскогубцами, почувствовать себя йогом – посидеть на стуле и полежать на кровати с гвоздями. А еще – коснуться плазменного шара, сфотографировать без вспышки свою тень в разных позициях, смотреться в "тормозное" зеркало и в… щеколду двери. Посетители здесь задерживаются на час и больше, чтобы ничего не пропустить.
В уникальном парке чудес помимо законов физики действуют еще и другие законы. Можно узнать много нового о себе. Например, измерить громкость голоса или узнать свой точный рост… руками. Один из самых интересных и мистических – зал, в котором перевернуто все с ног на голову. Посетители ходят по потолку, садятся на диван, смот­рят телевизор и любуются интерьером. Там же находится тележ­ка, в которой можно проехаться не вниз, а вверх!
– Каждому гостю мы даем при входе схему, – говорит администратор парка Карина Ли. – Рассказываем о каждом изобретении, показываем, как можно его использовать. Все экспозиции имеют научные подтверждения. На выбор гостей – зеркальный и темный лабиринты, крутящийся тоннель, гравитационная комната, комната 90 градусов и IQзона – чудес. Мы работаем каждый день.
В залах чудеса происходят прямо на глазах. Гости пытаются разгадать, как они получаются. Но это непросто: здесь словно другая реальность.

5596325e8fcd31435906654.jpeg

559632750e1661435906677.jpeg

5596327f47a7f1435906687.jpeg


5596329fd2df21435906719.jpeg

559632f823b031435906808.jpeg

