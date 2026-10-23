Там, на Иртышской линии

Почему это место так называется и какие секреты хранит его земля? Об этом нам рассказывает председатель краеведческого общества «Прииртышье» Марат Сасанов.

Само название Белокаменка отсылает к геологическим особенностям местности. Рядом с поселением, расположенным в 40 км от Семея, находятся выходы охры и белого кварца, что и дало ему имя. Это место – часть обширной Иртышской линии укреплений, создававшейся для защиты границ. В те времена между крепостями располагались редуты и форпосты, а далее – разъездные маяки с наблюдательными вышками и сигнальными столбами.

История Белокаменки – это, по сути, история ее неоднократных возгораний и последующих переселений жителей. По предположениям краеведов, основанным на находках монет от времен Екатерины II до Николая I, первоначальное поселение, вероятно, располагалось на месте современной деревни.

– Предположительно, в период правления Николая I здесь произошел первый крупный пожар. Жители были вынуждены перебраться ниже по течению Иртыша примерно на пять километров, где и основали новую Белокаменку, – рассказывает Марат Сасанов. – Но история повторилась. В начале XX века, ориентировочно в 1924–1929 годах, деревню вновь охватил огонь. И жители приняли решение вернуться на прежнее место. Эти случаи породили путаницу: многие считают, что именно второе, покинутое после пожара поселение, было самым старым и основным. Но, как показывают археологические находки, монеты того периода, найденные при копке огородов, – действующая деревня и есть та самая изначальная Белокаменка, куда люди просто вернулись.

Берег реки, активно подмывае­мый течением, обнажает следы прошлого – фундаменты домов, фрагменты построек, которые постепенно уходят в прибрежную зону. Многочисленные находки – камни от фундаментов, предметы быта, инструменты, монеты, спекшиеся от высокой температуры, и даже оплавленные иконы и кресты – свидетельствуют о стремительных пожарах, заставлявших жителей покидать свои дома, порой не успевая вынести самое ценное.

Рядом с поселением действовал водомерный пост, отмеченный на картах царского периода. Небольшая переправа и причал свидетельствовали о движении судов в этом районе.

Марат Сасанов провел немало времени, изучая цифровые карты. Тщательный анализ поймы Иртыша позволил ему выявить редут – сооружение квадратной формы с небольшими бастионами по углам. Кроме того, в ходе дальнейших исследований были идентифицированы форпосты вблизи Убы и в районе поселка Шульбинск. Точные географические координаты редута, полученные благодаря спутниковым снимкам и зафиксированные в системе GPS, позволили определить местоположение этого исторического объекта. Краевед подчеркивает исключительную продуманность расположения редута. Его естественная защита обеспечивалась Иртышом с одной стороны и заболоченной низиной с другой, в то время как само укрепление было возведено на небольшом возвышении. Остальные направления просматривались на многие километры, вплоть до границы густого соснового бора.

– Неискушенный наблюдатель может пройти мимо этих земляных валов, даже не подозревая о том, что под слоем почвы скрывается древний редут, – делится своими наблюдениями Марат Сасанов. – Сам редут невелик: протяженность его стен составляет около 44 метров, а высота земляной насыпи достигает полутора метров. Внутри укрепления были обнаружены остатки помещений, предположительно офицерских, а снаружи, за пределами валов, найдены фрагменты рогаток, вкопанных в землю. Эта военная уловка служила для выведения из строя лошадей противника, сбивая их с ног и вызывая панику. Это давало защитникам неоспоримое преимущество.

Среди артефактов, найденных краеведами, присутствуют несколько керамических фрагментов посуды XVIII века, а также обломки старинного красного печного кирпича того же периода. Металлические изделия не обнаружены.

Учитывая, что в исторических источниках редут упоминался как «станец Белого камня», краеведы начали поиски соответствующего ориентира. Вскоре, в трехстах метрах от валов, на высоком берегу Иртыша действительно был обнаружен выход белого кварца, который, по всей видимости, и дал название этой местности. Кроме того, здесь же были выявлены значительные залежи чистой белой глины, обладающей свойствами, подходящими для гончарного ремесла и производства охры. Местные старожилы подтверждают, что в Белокаменке традиционно использовали охру, смешанную с олифой, для покраски полов.

На левом берегу реки, в местечке Кокентау, обнаружены петроглифы – древние наскальные рисунки, известные как писаницы. Ученые предполагают, что для их создания использовалась местная охра – минерал, богатый железом, который служил пигментом для красок. Охра до сих пор в изобилии присутствует на берегах, и ее добыча в древности была столь значительной, что видны следы небольших карьерных разработок.

– Мы используем охру для демонстрации во время краеведчес­ких гостиных и мастер-классов по краеведению, показывая, как древние люди могли рисовать на камне, – рассказывает краевед.

Самые древние рисунки в гротах Кокентау, выполненные той самой охрой, по оценкам специалистов, насчитывают около 4 000 лет и прекрасно сохранились до наших дней.

Неподалеку от основного редута было обнаружено еще одно квадратное фортификационное сооружение меньшего размера. С помощью металлоискателя Марат Сасанов нашел в одном из валов небольшой схрон, частично присыпанный землей. В нем находились две гранаты и неиспользованные патроны к винтовке Мосина. Эти предметы являются немыми свидетелями событий Гражданской войны, когда в 1919–1920 годах в этих местах шли ожесточенные бои между силами Красной и Белой армий. Вероятно, кто-то из участников тех событий пытался устроить здесь засаду.

– Эта искусственная насыпь весьма эффективно скрывает человека с дороги, создавая идеальные условия для засады, – рассказывает Марат Сасанов. – Однако тот факт, что схрон не был использован его владельцем, говорит о том, что его планы не осуществились.

Несмотря на то что гранаты были сильно повреждены коррозией и непригодны к использованию, краеведы сообщили о находке саперам, а патроны передали в местное отделение полиции. Гранаты впоследствии были обезврежены специалистами.

Самой запоминающейся находкой для Марата Сасанова стал стеклянный нательный крест. Его сложно найти металлоискателем, он был обнаружен случайно при обвале берега. Подобных крестов в Семее всего два: один хранится в Воскресенском соборе, он крас­ный, а найденный в Белокаменке – голубого цвета. Эти кресты представляли собой настоящий технологический прорыв своего времени: с помощью специальной линзы можно было увидеть изображение храма. Изготовление таких крестов, вероятно, требовало ювелирной точности и передовых технологий.