​Там тепло, там томаты растут

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Михаил ТЁ, Жамбылская область

Как сообщили в управлении сельского хозяйства региона, особенность нововведения заключается в том, что овощи выращивают в специальных поддонах, заполненных кокосовой смесью. К тому же при поливе растений применяется капельное орошение.

Большой вклад в реализацию проекта, общая стоимость которого составила 270 млн тенге собственных средств и внешних инвестиций, внесли местные ТОО «Грин Вилл» и крестьянское хозяйство «Щенхо». Благодаря ему 20 жителей ближайшего села Масанчи смогли трудоустроиться на постоянной основе.

Теплицу построили на площади всего один гектар. Причем занимает она каменистый участок, абсолютно непригодный для сельскохозяйственных нужд. Возведение объекта шло под чутким контролем и при непосредственном участии специалистов из Страны утренней свежести. В теплице используют современное оборудование производителей из Южной Кореи. Внешняя тепличная пленка японского производства рассчитана на восемь лет, а кокосовые стружки необходимо менять каждые три года.

В теплице строго соблюдаются температурный режим и влажность воздуха, которые регулируются при помощи многочисленных радиаторов и вентиляторов. В установленное время через пульт управления растениям подается определенное количество воды с содержанием витаминов. Впрыскиваемая сверху вода, помимо того, что создает оптимальные условия томатным кустам, еще и очищает воздух. К обеспечению необходимого климата и полива здесь относятся очень строго, ведь от этого зависит будущий урожай. Благодаря новейшим технологиям здесь созданы наиболее благоприятные условия для выращивания овощей на протяжении всего года. Сегодня томатные кусты достигают трех метров в высоту.

Как сообщила пресс-служба акима области, южнокорейские специалисты обязались обучить новым технологиям местных овощеводов и на первых порах до сбора урожая контролировать весь процесс выращивания.

В настоящее время начался сбор урожая помидоров, посаженных в ноябре минувшего года. Кордайцы планируют собрать до 500 тонн томатов японского и голландского сортов.

Надо сказать, что в перспективе в области предусмотрено строительство еще двух аналогичных тепличных комплексов. 

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