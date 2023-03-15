Тамара Дуйсенова ответила, будет ли продолжать работать после выхода на пенсию

По словам министра, она не против работать и дальше.

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Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, комментируя одобренный Сенатом проект Социального кодекса, отметила нормы, касающиеся граждан, вышедших на пенсию, но продолжающих работать, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Глава Минтруда сообщила, что в проекте кодекса предусмотрена возможность работодателям самим определиться, продлевать или не продлевать трудовой договор с работником.

«Очень многие работодатели оставляют этих работников на прежней должности с той же заработной платой. Плюс к нему они будут получать пенсионные выплаты, представленные республиканским бюджетом. Да, в отдельных случаях это могут быть лица, которые хотят продолжать работу в связи с тем, что это необходимо для их семейного бюджета. То есть, мы не препятствуем работе. Это выбор самого человека», - сказала она.

Отвечая же на вопрос журналистов о том, готова ли она сама трудиться после выхода на пенсию, Тамара Дуйсенова заявила, что будет не против работать и дальше.

«Если мой опыт нужен будет, я бы продолжила работу. Если мой опыт не нужен, то тогда, конечно, я тоже буду находиться на пенсии. Буду получать пенсионные выплаты», - добавила министр.