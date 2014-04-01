«Тан» означает «Рассвет»

Своей Родиной Казахстан считает большинство жителей республики некоренной национальности. Это и закономерно, поскольку в нашей стране для достижения общегражданской идентичности имеется достаточно объективных предпосылок – экономических, политических, духовно-культурных.

Более ста этносов живут в Казахстане в мире и согласии, не зная раздоров и столкновений. И здесь нужно отметить бесспорную заслугу высокотолерантного казахского народа. Мы можем гордиться тем, что живем в государстве, где сохраняется и укрепляется межнациональное и межконфессиональное согласие.

В ежегодном Послании Президента Нурсултана Назарбаева народу Казахстана говорится о нашей общей гражданской ответственности за свою страну, о том, что мы должны укреплять основы свободного общества, где каждый казахстанец может быть свободным в выборе обычаев, культуры, языка и религии. Полиэтничность, поликультурность казахстанского общества рассматриваются как важнейшая ценность, обогащающая спектр возможностей для устойчивого развития государства.

Фактор этничности, то есть «генетическая» преемственность населяющих государство народов, своеобразие их образа жизни, языка, религии, национальных ценностей, быта, культуры, традиций, оказывает существенное влияние на развитие государства.

В 1994 году мы вместе с известным казахстанским художником Асгатом Диникеевым и его супругой Санией-ханум организовали общественное объединение «Татаро-башкирский культурный центр» и дали ему название «Тан», что означает «Рассвет». Были и успехи, было много нерешенных проблем, но по сей день центр живет и продолжает начатое нами благородное дело.

Казахстан дает нам возможность развиваться по всем направлениям, будь то общественная деятельность, искусство, а родная земля питает творчество. Асгат Диникеев, например, продолжает работать в области изобразительного искусства. Недавно прошла его персональная выставка «Степные кентавры», организаторами которой выступили Союз художников Астаны, Ассоциация татарских и татаро-башкирских общественных и культурных центров «Идель», татаро-башкирский культурный центр «Тан».

Асгат Ахметвафиевич – член Союза художников Казахстана, участник областных, республиканских и зарубежных выставок. Его работы находятся в музеях, в частных коллекциях в Казахстане, в странах дальнего и ближнего зарубежья. Круг тем и сюжетов живописных произведений художник находит в окружающей действительности, эмоционально пережитой им и глубоко осмысленной. Корни его искусства питаются живительными соками народного быта, традициями самобытной национальной культуры. С малых лет он наделен природой даром к рисованию, эстетическим чутьем к красоте окружающего мира, художественной фантазией.

Асгату Ахметвафиевичу присвоено почетное звание «Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан». Он награжден знаком «За достижения в культуре» РТ, удостоен почетного нагрудного знака «Құрмет» и других наград.

Большое число его работ посвящено историческим событиям. Особое место в творчестве занимают темы труда, быта, традиций народа. Имеются и фантастические сюжеты – как художественное воплощение гармонии с природой. Его произведения декоративные, но в то же время реалистические, правдивые, способные радовать красотой, заставляющие глубоко задуматься о нашем времени, о жизни народа.

Друг Асгата и соратник по «кисти» Камиль Муллашев, заслуженный деятель и академик естественных наук Республики Казахстан, художник-живописец, говорит о нем: «О творчестве А. Диникеева я хочу кратко высказать свое мнение как художник о художнике, с профессиональной точки зрения. Хотя мы разные, но мне кажется, что я хорошо понимаю и чувствую его искренние и душевные произведения. Начну с того, что одна из главных особенностей творчества Диникеева – это оригинальность. У него особый язык, в работах синтезируются, казалось бы, несовместимые стилистики.

...А. Диникеев умышленно или естественно отказывается от основных эффектов живописи, таких как пространство, объем, масштабность. Но он без ущерба для выразительности скупыми средствами цвета, стилистики, орнаментализации фона добивается убедительности, внутренней динамики.

Я с уверенностью могу сказать, что творчество А. Диникеева, характеризуемое этногенными особенностями нации, впитало в себя корни культурного наследия региона, где он родился и где сейчас живет. Это самая ценная и притягивающая сила его творчества, которая воздействует на людей своей правдивостью и глубиной...

Зухра САЯПОВА, депутат Мажилиса Парламента РК