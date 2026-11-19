фото предоставлено ТОО "Карабалыкская СХОС"

И своим, и соседним

Хлебная житница Казахстана сегодня специализируется еще и на производстве высококлассного семенного материала. Не случайно именно здесь расположен один из старейших научных центров, занимающихся выведением новых сортов сельхозкультур и внедрением их в производство, – Карабалыкская сельскохозяйственная опытная станция (СХОС).

История ее началась в 1929 году. Изначально аграрная опытно-исследовательская организация обеспечивала семенным районированным материалом колхозы области. Со временем миссия ученых-селекционеров станции усложнялась: начались работы по выведению новых сортов сельхозкультур. Некоторые из них, к примеру, житняк «карабалыкский-202» по сей день возделывается на больших площадях Северного и Западного Казахстана.

Меняющиеся климатические условия изменили и потребность в сортах семенного материала. Если в 80–90 годы прошлого столетия основной упор делался на создании засухоустойчивых сортов с хорошим качеством зерна, то сегодня к этим требованиям добавились устойчивость к болезням, полеганию, жаростойкость.

В этой связи стали востребованы сорта мягкой пшеницы селекции Карабалыкской СХОС – «айна», «фантазия», «ламис», «айгуль», «кудесница», твердой – «асангали-20», а ячменя – «великан», «медикум-18», «кайрат».

Опытные работы станция ведет на собственных посевных угодьях общей площадью чуть более 15 тыс. га. Почти половину­ занимает «королева полей» – пшеница, пятая часть отведена под пары, на оставшейся пашне возделывают кормовые, масличные, ячмень и зернобобовые.

– Производство семенного материала включает в себя первичное семеноводство, которое начинается с отбора типичных колосьев и является основой сортообновления, и производство элитных семян с последующей их продажей. Это очень трудоемкий и затратный по времени процесс. Работы ведутся тремя способами. Первый – классичес­кая селекция, когда на создание сорта уходит 12–15 лет. Второй – метод челночной селекции на материале, поступившем из международного центра улучшения кукурузы и пшеницы (СИММИТ­). Такой способ позво­ляет сократить срок выведения сорта до восьми-десяти лет. И третий метод – технология ускоренной селекции, при которой на создание сорта уходит до восьми лет. Применение всех селекционных методов позволяет опытной станции находиться в числе лидеров рес­публики по созданию новых сортов. К примеру, с 2026 года в Государственный реестр селекционных достижений­ Республики Казахстан­, допущенных к использованию, внесено шесть сортов нашей селекции, – рассказал заведующий лабораторией селекции пшениц ТОО «Карабалыкская сельскохозяйственная опытная станция» Владимир Чудинов.

За годы своей деятельности Карабалыкская СХОС явила миру 92 новых сорта сельхозкультур. Правда, сейчас в работе находятся всего 40. С течением времени на многие перестали действовать патенты, а некоторые изжили себя и стали нерентабельны.

Основные потребители ориги­нального посевного материала – элитно-семеноводческие хозяйства Костанайской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областей. Ареал сбыта семян элиты приходится на сельскохозяйственных товаропроизводителей северного региона Казахстана. Ежегодно станцией продается от 4,5 до 7 тыс. тонн семян высших репродукций.

Что касается площадей, отведенных под сорта, созданные на Карабалыкской СХОС, то, к примеру, в Костанайской облас­ти в 2025 году ими было занято 20,9% от общих посевов.

– В настоящее время в стадии внедрения находятся три новых сорта: это яровая мягкая­ пшеница­ «хазрет», твердая пшеница «ахмет-150», ячмень «аскер». Начало продажи этих семян планируется под посев 2027 года. Ведутся работы по созданию короткостебельных сортов мягкой пшеницы, высококачественных сортов твердой пшеницы и сортов многорядного ячменя. В государственном сортоиспытании уже находится ряд сортов, отвечающих современным требованиям рынка: короткостебельный сорт мягкой пшеницы «ашан», устойчивый к болезням сорт «туча», сорт многорядного ячменя «искандер», – уточнил Владимир Чудинов.

Обновляй сорта или проиграешь!

В целом в Костанайской облас­ти выстроена полная производственная вертикаль, позволяющая обеспечивать тружеников полей кондиционными районированными семенами. На сегодняшний день в регионе аттестовано 78 субъектов семеноводства: 4 оригинатора, 19 элитно-семеноводчес­ких хозяйств, 32 семеноводческих хозяйства и 23 официально лицензированных продавца семян.

Такая разветвленная сеть охва­тывает все основные группы сельхозкультур региона – зерновые, масличные, зернобобовые, кормовые и картофель. Одно из приоритетных направлений развития растениеводства – повышение доли высева семян высоких репродукций и ускорение сортообновления.

– В рамках Дорожной карты по увеличению объема валовой продукции сельского хозяйства в два раза на 2024–2028 годы перед регионом поставлены задачи по повышению урожайности и качества сельскохозяйственной продукции, в том числе за счет улучшения семенного фонда. И в этом направлении наблюдается положительная динамика. В 2025 году показатель сортообновления составил 11,2 процента, или 57,7 тысячи тонн высеянных элитных семян, – план был выполнен в полном объеме. В 2026 году целевой показатель увеличен до 12,5 процента, что соответствует 64,3 тысячи тонн. Регион также обеспечил выполнение поставленной задачи. На 2027 год предусмотрено дальнейшее увеличение доли высева элитных семян до 13,7 процента – не менее 70,6 тысячи тонн. Таким образом, ежегодно необходимо наращивать использование высококлассного семенного материала.

Мы видим, что сельхозтоваропроизводители все больше ориентируются на качественные семена, понимая, что обновление сортов – это один из наиболее эффективных инструментов повышения урожайности и устойчивости сельхозпроизводства, – отметила руководитель отдела семеноводства сельскохозяйственного управления Костанайской области Айнур Досмаилова.

Пожалуй, главной движущей силой развития семеноводства­ по праву считается господдержка. Она направлена как на стимулирование производства­ семян, так и на повышение доступности­ качественного­ посевного материа­ла для аграрных формирований. В нынешнем году на субсидирование развития семеноводства из местного бюджета предусмотрено выделить 3,6 млрд тенге. При этом размер возмещения затрат на приобретение оригинальных и элитных семян составляет 70%, а на покупку семян первой репродукции и гибридов первого поколения – 50%.

В текущем году, по словам Айнур Досмаиловой, аграрии области полностью закрыли свою потребность в посевном материале, заготовив 515,4 тыс. тонн семян. Что касается собственного производства, то элитно-семеноводческими и семеноводческими хозяйствами области произведено 64,3 тыс. тонн семян сельхозкультур. Основной объем приходится на пшеницу – 54,9 тыс. тонн. Произведено 4,6 тыс. тонн семян ячменя, 2,1 тыс. тонн – льна, 1,3 тыс. тонн – гороха, 1 тыс. тонн – картофеля и 400 тонн – овса. В структуре произведенного семенного материала 2,3 тыс. тонн приходится на суперэлиту, 24,7 тыс. тонн – на элиту, 30,2 тыс. тонн – первую репродукцию и 7 тыс. тонн – вторую репродукцию.

Таким образом, регион не только обеспечивает внутреннюю потребность в семенах для предстоя­щей посевной, но и располагает развитой собственной базой производства семенного материа­ла различных репродукций.