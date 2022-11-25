Танец длиною в жизнь

Свежий выпуск
Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область

Сколько танцев поставила, Светлана Рамазанова и сама сосчитать не берется. За четверть века их, наверное, наберется не одна сотня.

Зеркало во всю стену, у противоположной – балетный станок. Класс хореографии ни с каким другим не спутаешь, как и тех, кто пришел сюда на занятия. Волосы собраны в аккуратный пучок, спины прямые, движения грациозные, словно у принцесс. Какую бы стезю они в жизни ни выбрали, эта осанка, как и любовь к прекрасному – музыке, танцам, живописи, останется с воспитанницами детской музыкальной школы имени Дины Нурпеисовой на всю жизнь.

На занятиях старшую группу встречает заведующая хорео­графическим отделением ДМШ Светлана Викторовна Рамазанова. Разминка у станка, а после – повторение танцевальных движений. Снова и снова. Есть ли предел совершенству?

Сама она «в танце», сколько себя помнит.

– Не знаю, откуда это у меня, в семье таким творчеством никто не увлекался, – рассказывает она. – В четвертом классе напросилась в танцевальный кружок, который открыли в школе. Занималась несколько лет. Потом, уже в Клубе молодежи, моим первым серьезным хореографом стал Курамыс Бергалиевич Габбасов, который стоял у истоков создания знаменитого ансамбля «Акжаик», которому в этом году исполнилось 45 лет. Вместе с Виктором Илларионовичем Сумкиным они набирали тогда и первых участников ансамбля «Юность». Вот было время – костюмы для выступлений заказывали даже в Москве, как участники конкурсов и фестивалей, мы объездили многие города Союза.

Уже тогда Светлана поняла, что ее жизнь непременно будет связана с танцем.

Почти сразу же после окончания обучения на кафедре хорео­графии филиала Чимкентского института им. Даулеткерея она пришла преподавателем в детскую музыкальную школу. Это было 25 лет назад. Недавно открытое хореографическое отделение было немногочисленным. Здесь в трех возрастных группах занимались 30 человек. Сейчас – почти 100 воспитанников, вернее, воспитанниц. Занятия ведут два хореографа.

В течение учебного года группа разучивает одну-две новые постановки. Свои творческие достижения учащиеся показывают на отчетных концертах. Кроме танцевальных па, раз в неделю изучение музыкальной грамоты, рисунок и инструмент по выбору. Так что творческое развитие воспитанники ДМШ получают разностороннее.

Организованный при музыкальной школе танцевальный ансамбль «Фантазия», бессменным руководителем которого является Светлана Викторовна, в прошлом году отметил 20-летний юбилей.

– Много лет при нашей школе действует театральная студия «Волшебная рамка» под руководством главного режиссера театра им. А. Н. Островского Оксаны Малуша. Мы делали для их спектак­лей танцевальные номера. В 1999 году первый раз выехали в Сочи на теат­ральный фестиваль, – вспоминает Светлана Рамазанова. – А два года спустя в Сызрани впервые приняли участие в конкурсе хореографичес­ких коллективов уже самостоятельно как ансамбль «Фантазия». Сколько было эмоций не только у наших юных звездочек, но и у нас, молодых педагогов!

Этот конкурс запомнился встречей с известным на весь Союз хореографом, автором книги об истории балета «Волшебный мир танца» Валентиной Матвеевной Пасютинской, которая дала молодым коллегам по цеху незабываемый мастер-класс. С того времени «Фантазия» стала постоянным участником городских и областных культурных мероприятий, конкурсов и фестивалей разного уровня.

До пандемии выезжали на них почти каждый год. Так, в 2017 году на Международном фестивале-конкурсе творческих коллективов в Казани заняли второе место. Сейчас организация мероприятий в офлайн-форма­те еще только возвращается «в прежнюю колею». И в ноябре столица Татарстана вновь собрала лучших танцоров и певцов. «Фантазия» представила там казахский и узбекский танцы, получив диплом за первое место. Весной этого года на городском этапе конкурса «Ақ шағала» ансамбль, поразив жюри русским танцем «Два двора», взял Гран-при, в областном туре завоевал второе место.

С гордостью Светлана Викторовна говорит о своих воспитанниках, для которых так же, как и для нее, танец стал смыс­лом жизни. Сегодня Динара Алдамжарова из первого выпуска хореографичес­кого отделения ДМШ преподает в Академии танца в Астане. Галия Унашева работает в уральской танцевальной студии «Рондо», Томирис Сапарова – участница городского ансамбля танца при ДК молодежи. Диана Демесинова пока учится на кафедре хореографии в местном вузе, но уже организовала студию для самых юных любителей танцевать. Анастасия Еремина руководит коллективом в Санкт-Петербурге, этим летом по приглашению своих педагогов провела мастер-класс по современному танцу.

Основное направление, по которому работает Светлана Рамазанова – народные танцы. Каждая постановка проникнута культурой и мудростью народа, каждое движение наполнено смыслом. Но чтобы танец был интересен и даже в некотором роде понятен как исполнителю, так и зрителю, его можно разнообразить современными элементами. При этом главная задача хореографа остается прежней – через танец привить любовь к добру и красоте, а значит, сделать окружающий мир светлее и лучше.

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