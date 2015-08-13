Танк из сэндвич-панелей

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Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область
фото Сергея СУРОВА
Недавно на УМК завершили монтаж модульного оборудования для современного молокоприемного пункта. Так называемый танк для хранения молока имеет пенополиуретановое покрытие, выполняющее функции охладителя. Заказ на подобное оборудование предприятию поступил от областного акимата в рамках реализации региональной программы по развитию производства молока и молочной продукции.
Начиная с 1998 года, на предприятии успешно занимаются выпуском холодильных и морозильных камер. Здесь в совершенстве отработана технология сварки нержавеющей стали в среде аргона. Визитной карточкой компании, к примеру, являются крупные супермаркеты областного центра, оснащенные мощными охладительными агрегатами и другим торговым оборудованием, изготовленным в ТОО «Ульбинская модульная компания».
Разработку технического рег­ламента монтажа оборудования молокоприемного пункта осуществлял инженер Станислав Трубников.
– Танк для молока изготовлен в три слоя металла с использованием охлаждающего газа по принципу термоса, – рассказывает специалист. – Внутри него смонтированы специальные форсунки, а также лопасти для перемешивания молока.
Новые технологические задумки рождаются на предприятии не на пустом месте, а путем тщательного изучения лучших мировых аналогов. В свое время это позволило специалис­там Ульбинской модульной компании запустить в Усть-Каменогорске собственную автоматизированную линию по выпуску сэндвич-панелей с базальтовым и пенополиуретановым покрытием.

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