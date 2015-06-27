Танкер и круизный лайнер столкнулись у берегов Турции
Шынар Оспанова
Круизный лайнер Celestyal Crystal, следовавший из Греции в Стамбул, столкнулся с танкером в северной части пролива Дарданеллы, есть пострадавшие, сообщает ТАСС.
Судно, на котором находились 853 пассажира и 382 члена экипажа, следовало из Миконоса в Стамбул. По данным издания, в 01.25 по местному времени в северной части пролива Дарданеллы круизный лайнер столкнулся с танкером Pimlico. Нефтевоз направлялся на Мальту.
"Оба судна получили сильные повреждения. На танкере, по имеющимся данным, повреждены резервуары, есть утечка груза, масштабы неизвестны. Из имеющейся информации следует, что столкновение произошло по вине обоих судов, центр управления движением судов в проливе предупреждал оба судна об опасности столкновения", – говорится в сообщении.
Оба корабля поставлены на якорь вблизи полуострова Галлиполи (Турция).