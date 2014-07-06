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Танцевальное шоу экскаваторов и погрузчиков состоялось в Новокузнецке

"Под их управлением тяжелые машины совершают на скорости крутые виражи и практически кружатся в танце. На "танцплощадку" вышли пять колесных машин весом от 3,8 до 17 тонн – один большой экскаватор, два небольших, а также два мини-погрузчика", – сообщает СибИнфо.

Мастера управления крупногабаритной техникой показали публике, на что способны машины, предназначенные для строительных работ. Экскаваторы и бульдозеры синхронно двигались по площадке, оставляя на асфальте узоры, поднимались на ковшах на два метра от земли, проезжали под многотонными "собратьями", не задевая их габаритов. Для более эффектного исполнения номеров подобрали и музыкальные композиции.

"Это в основном современная музыка, но не очень быстрая – необходимо все-таки учитывать, что это тяжелая техника, и ловкие красочные движения выполняются с определенной скоростью", – сказал представитель компании – организатора мероприятия Илья Зяблицкий.

После танцевального шоу зрители смогли посмотреть технику вблизи и посидеть в кабине машиниста.

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